https://arabic.sputniknews.com/20220516/الإليزيه-ماكرون-يعين-إليزابيث-بورن-رئيسة-للوزراء-ويكلفها-بتشكيل-الحكومة-1062312000.html
الإليزيه: ماكرون يعين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء ويكلفها بتشكيل الحكومة
الإليزيه: ماكرون يعين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء ويكلفها بتشكيل الحكومة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين إليزابيث بورن في منصب رئيسة الوزراء وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك خلفا لجان كاستكس الذي تقدم باستقالته، اليوم... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T16:42+0000
2022-05-16T16:42+0000
2022-05-16T16:42+0000
العالم
أخبار فرنسا
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القاهرة - سبوتنيك. قال الإليزيه، في بيان اليوم الاثنين، إن "ماكرون أعلن تعيين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء وكلفها بتشكيل الحكومة".وقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقالة رئيس الحكومة، جان كاستكس، التي تقدم بها اليوم الاثنين، مع بدء ماكرون فترة رئاسية ثانية.ونشر قصر الإليزيه، "جان كاستكس قدم استقالة الحكومة اليوم، إلى رئيس الجمهورية"، موضحة أن الرئيس قبل الاستقالة".وتابع الإليزيه، بالقول إن كاستكس سيتابع، مع أفراد حكومته معالجة الأمور الجارية حتى تعيين حكومة جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/ماكرون-يقبل-استقالة-رئيس-الوزراء-الفرنسي-كاستكس-1062309615.html
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العالم, أخبار فرنسا
الإليزيه: ماكرون يعين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء ويكلفها بتشكيل الحكومة
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين إليزابيث بورن في منصب رئيسة الوزراء وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك خلفا لجان كاستكس الذي تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، مع بدء ماكرون فترة رئاسية ثانية.
القاهرة - سبوتنيك. قال الإليزيه، في بيان اليوم الاثنين، إن "ماكرون أعلن تعيين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء وكلفها بتشكيل الحكومة".
وقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقالة رئيس الحكومة، جان كاستكس
، التي تقدم بها اليوم الاثنين، مع بدء ماكرون فترة رئاسية ثانية.
ونشر قصر الإليزيه، "جان كاستكس قدم استقالة الحكومة اليوم، إلى رئيس الجمهورية"، موضحة أن الرئيس قبل الاستقالة".
وتابع الإليزيه، بالقول إن كاستكس سيتابع، مع أفراد حكومته معالجة الأمور الجارية
حتى تعيين حكومة جديدة.