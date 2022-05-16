https://arabic.sputniknews.com/20220516/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-500-مليون-يورو-1062314138.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، موافقة التكتل على تبني حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T18:02+0000
2022-05-16T18:02+0000
2022-05-16T18:02+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي وافق على تبني مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو إلى أوكرانيا".وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه وضع خطط لإعادة إحياء اقتصاد أوكرانيا".كما أوضح بوريل أن الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق حول حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، بسبب مسألة حظر واردات النفط الروسي.وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/بلومبرغ-بوريل-حث-دول-الاتحاد-الأوروبي-على-زيادة-المساعدات-العسكرية-لكييف-لتصل-إلى-ملياري-دولار-1062139034.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، موافقة التكتل على تبني حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.
أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي وافق على تبني مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو إلى أوكرانيا".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه وضع خطط لإعادة إحياء اقتصاد أوكرانيا".
كما أوضح بوريل أن الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق حول حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
، بسبب مسألة حظر واردات النفط الروسي.
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.