https://arabic.sputniknews.com/20220516/البحرية-الأمريكية-تضبط-مخدرات-بقيمة-17-مليون-دولار-في-خليج-عمان-1062313141.html
البحرية الأمريكية تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون دولار في خليج عمان
البحرية الأمريكية تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون دولار في خليج عمان
ضبطت قوات حرس السواحل الأمريكية شحنة كبيرة من المخدرات قيمتها 17 مليون دولار في مياه خليج عمان أثناء إجراء عملية تفتيشية. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T17:34+0000
2022-05-16T17:34+0000
2022-05-16T17:34+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صدر أمس الأحد عن القوات البحرية المشتركة الأمريكية، "صادر قاطع الاستجابة السريعة لخفر السواحل الأمريكي مخدرات غير مشروعة من سفينة صيد أثناء قيامه بدوريات في خليج عمان يوم 15 مايو".وصادرت القوات "182 كيلوجراما من الهيروين و 27 كيلوجرامًا من حبوب الأمفيتامين و 568 كيلو جرامًا من الحشيش بقيمة إجمالية تقدر بنحو 17 مليون دولار أمريكي.وأضاف البيان أيضا أنه في 12 آيار/مايو، اعترضت سفينة صيد منفصلة في خليج عمان وصادرت مواد مخدرة عبارة عن ميثامفيتامين وحشيش بقيمة 10.000 دولار أمريكي، بعد مصادرة 4 ملايين دولار من الهيروين في 5 مايو من قبل فرقاطة بريطانية كانت تجري عملية تفتيش في المنطقة.وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية عام 2019 على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/ضبط-شحنة-مخدرات-بقيمة-18-مليون-دولار-على-متن-سفينة-صيد-في-خليج-عمان-صور-1057357865.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البحرية الأمريكية تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون دولار في خليج عمان
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ضبطت قوات حرس السواحل الأمريكية شحنة كبيرة من المخدرات قيمتها 17 مليون دولار في مياه خليج عمان أثناء إجراء عملية تفتيشية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صدر أمس الأحد عن القوات البحرية المشتركة الأمريكية
، "صادر قاطع الاستجابة السريعة لخفر السواحل الأمريكي مخدرات غير مشروعة من سفينة صيد أثناء قيامه بدوريات في خليج عمان يوم 15 مايو".
وصادرت القوات "182 كيلوجراما من الهيروين و 27 كيلوجرامًا من حبوب الأمفيتامين و 568 كيلو جرامًا من الحشيش بقيمة إجمالية تقدر بنحو 17 مليون دولار أمريكي.
وأضاف البيان أيضا أنه في 12 آيار/مايو، اعترضت سفينة صيد منفصلة في خليج عمان وصادرت مواد مخدرة عبارة عن ميثامفيتامين وحشيش بقيمة 10.000 دولار أمريكي، بعد مصادرة 4 ملايين دولار من الهيروين في 5 مايو من قبل فرقاطة بريطانية كانت تجري عملية تفتيش في المنطقة.
وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية عام 2019 على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.
كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز
، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.