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https://arabic.sputniknews.com/20220516/الثعلب-أليس-تتنافس-مع-مالكها-فمن-الرابح-فيديو-1062291067.html
الثعلب أليس تتنافس مع مالكها فمن الرابح... فيديو
الثعلب أليس تتنافس مع مالكها فمن الرابح... فيديو
تشتهر الثعلب أليس على قنواتها في يوتيوب وتيليغرام، واليوم سنشارك معكم أحد مقاطع الفيديو التي تظهر فيه أليس المشاغبة وهي تتحايل على مالكها الذي يحاول إقناعها... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:33+0000
2022-05-16T09:33+0000
العالم
نادي الفيديو
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يبدو من خلال الفيديو أن هذا الإجراء اليومي الذي يحاول مالك أليس إتمامه بصعوبة، يتحول إلى مهمة مثيرة حين تبدأ أليس بالتحايل عليه وتحويل تلك المهمة إلى دقائق من المرح واللعب وإلى جولة من المقالب والمنافسة بينها وبين مالكها، لينتهي الأمر بالتعادل بعد أن تنتهي أليس من اللعب وينجح المالك باستكمال مهمته الشيقة.يبلغ عمر أليس ست سنوات، ولديها أكثر من 700 ألف مشترك على يوتيوب.
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العالم, نادي الفيديو

الثعلب أليس تتنافس مع مالكها فمن الرابح... فيديو

09:33 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Maria Devakhina / الذهاب إلى بنك الصورثعلب في قفص في "بيت الثعلب الروسي" في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020
ثعلب في قفص في بيت الثعلب الروسي في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Maria Devakhina
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تشتهر الثعلب أليس على قنواتها في يوتيوب وتيليغرام، واليوم سنشارك معكم أحد مقاطع الفيديو التي تظهر فيه أليس المشاغبة وهي تتحايل على مالكها الذي يحاول إقناعها تمشيط فروها الجميل.
يبدو من خلال الفيديو أن هذا الإجراء اليومي الذي يحاول مالك أليس إتمامه بصعوبة، يتحول إلى مهمة مثيرة حين تبدأ أليس بالتحايل عليه وتحويل تلك المهمة إلى دقائق من المرح واللعب وإلى جولة من المقالب والمنافسة بينها وبين مالكها، لينتهي الأمر بالتعادل بعد أن تنتهي أليس من اللعب وينجح المالك باستكمال مهمته الشيقة.
يبلغ عمر أليس ست سنوات، ولديها أكثر من 700 ألف مشترك على يوتيوب.
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