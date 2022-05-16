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الخارجية الروسية توضح رد فعل البلاد على انضمام فنلندا والسويد للناتو
الخارجية الروسية توضح رد فعل البلاد على انضمام فنلندا والسويد للناتو
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم تعزيز الأمن في السويد وفنلندا بعد الانضمام إلى الناتو. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T06:58+0000
2022-05-16T06:58+0000
روسيا
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وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون خطأ له عواقب بعيدة المدى.ووفقا له، لا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي أوهام بأن روسيا ستتقبل ذلك ببساطة، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو سيعتمد على الخطوات المستقبلية الملموسة لستوكهولم وهلسنكي.وأعلنت فنلندا والسويد عن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد، الذي دام لسنوات، والانضمام لحلف الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون موضع ترحاب، مشيرا إلى أن عملية انضمام هلسنكي وستوكهولم ستكون سلسة وسريعة.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الخارجية-الروسية-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-تعني-نهايته-والنفوذ-العالمي-تحول-للشرق-1062218867.html
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روسيا

الخارجية الروسية توضح رد فعل البلاد على انضمام فنلندا والسويد للناتو

06:58 GMT 16.05.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم تعزيز الأمن في السويد وفنلندا بعد الانضمام إلى الناتو.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون خطأ له عواقب بعيدة المدى.
ووفقا له، لا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي أوهام بأن روسيا ستتقبل ذلك ببساطة، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو سيعتمد على الخطوات المستقبلية الملموسة لستوكهولم وهلسنكي.
إن الوضع العام في العالم بعد قرار السويد بالانضمام إلى الناتو سيتغير بشكل جذري.
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
وأعلنت فنلندا والسويد عن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد، الذي دام لسنوات، والانضمام لحلف الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون موضع ترحاب، مشيرا إلى أن عملية انضمام هلسنكي وستوكهولم ستكون سلسة وسريعة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
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