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https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخارجية-الصينية-تحتج-بقوة-على-بيان-دول-مجموعة-السبع-بشأن-تايوان-وشينجيان-1062287463.html
الخارجية الصينية تحتج بقوة على بيان دول مجموعة السبع بشأن تايوان وشينجيانغ
الخارجية الصينية تحتج بقوة على بيان دول مجموعة السبع بشأن تايوان وشينجيانغ
وجهت وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم الإثنين، احتجاجا صارما ردا على بيان دول مجموعة السبع بشأن تايوان وشينجيانغ. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:34+0000
2022-05-16T08:01+0000
العالم
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وأصدرت الخارجية الصينية بيانا ردت فيه على بيان دول مجموعة السبع وجاء فيه: "بكين تحث دول مجموعة السبع على التركيز على السلام".وأضاف البيان: " كما تدعو بكين الدول السبع التوقف عن فرض عقوبات غير قانونية وإثارة ثورات ملونة في دول أخرى".وأعربت دول مجموعة السبع "G7"، اليوم السبت، عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد روسيا وممثليها ومؤسساتها ومواصلة الجهود لعزل روسيا سياسياً واقتصادياً.جاء ذلك في بيان مشترك اعتمده وزراء خارجية دول مجموعة السبع (المؤلفة من بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان)، عقب اجتماعات القمة التي استمرت ثلاثة أيام في بلدية فانغلز (ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية) شمالي ألمانيا.
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العالم

الخارجية الصينية تحتج بقوة على بيان دول مجموعة السبع بشأن تايوان وشينجيانغ

07:34 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 08:01 GMT 16.05.2022)
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
CC0 / WhisperToMe /
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وجهت وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم الإثنين، احتجاجا صارما ردا على بيان دول مجموعة السبع بشأن تايوان وشينجيانغ.
وأصدرت الخارجية الصينية بيانا ردت فيه على بيان دول مجموعة السبع وجاء فيه: "بكين تحث دول مجموعة السبع على التركيز على السلام".
وأضاف البيان: " كما تدعو بكين الدول السبع التوقف عن فرض عقوبات غير قانونية وإثارة ثورات ملونة في دول أخرى".
وأعربت دول مجموعة السبع "G7"، اليوم السبت، عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد روسيا وممثليها ومؤسساتها ومواصلة الجهود لعزل روسيا سياسياً واقتصادياً.
جاء ذلك في بيان مشترك اعتمده وزراء خارجية دول مجموعة السبع (المؤلفة من بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان)، عقب اجتماعات القمة التي استمرت ثلاثة أيام في بلدية فانغلز (ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية) شمالي ألمانيا.
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