الخسوف الكلي لأول قمر دموي هذا العام
شهدت الكرة الأرضية، فجر اليوم الاثنين، خسوفا كليا للقمر في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك في الدول العربية: المغرب والجزائر، ومنطقتا غرب ووسط أفريقيا، وهو يمثل أول كسوف كلي في عام 2022.
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
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© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
© AP Photo / Matias Delacroixخسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022
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© AP Photo / Matias Delacroix
خسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022
© AFP 2022 / Martin Bernettiخسوف القمر، القمر الدموي، سانتياغو، تشيلي، 15 مايو 2022
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© AFP 2022 / Martin Bernetti
خسوف القمر، القمر الدموي، سانتياغو، تشيلي، 15 مايو 2022
© AP Photo / Matias Delacroixخسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022
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© AP Photo / Matias Delacroix
خسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022
© AP Photo / Michael Probstخسوف القمر، القمر الدموي، فرانكفورت، ألمانيا، 15 مايو 2022
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© AP Photo / Michael Probst
خسوف القمر، القمر الدموي، فرانكفورت، ألمانيا، 15 مايو 2022
© AP Photo / Mucahid Yapiciخسوف القمر، القمر الدموي، اسطنبول، تركيا، 16 مايو 2022
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© AP Photo / Mucahid Yapici
خسوف القمر، القمر الدموي، اسطنبول، تركيا، 16 مايو 2022
© AP Photo / Eraldo Peresخسوف القمر، القمر الدموي، البرازيل، البرازيل، 15 مايو 2022
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© AP Photo / Eraldo Peres
خسوف القمر، القمر الدموي، البرازيل، البرازيل، 15 مايو 2022
© AFP 2022 / Daniel Munozخسوف القمر، القمر الدموي، بوغوتا، كولومبيا، 15 مايو 2022
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© AFP 2022 / Daniel Munoz
خسوف القمر، القمر الدموي، بوغوتا، كولومبيا، 15 مايو 2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
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© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
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© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
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