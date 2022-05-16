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https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخسوف-الكلي-لأول-قمر-دموي-هذا-العام-1062288000.html
الخسوف الكلي لأول قمر دموي هذا العام
الخسوف الكلي لأول قمر دموي هذا العام
شهدت الكرة الأرضية، فجر اليوم الاثنين، خسوفا كليا للقمر في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك في الدول العربية: المغرب والجزائر، ومنطقتا غرب ووسط أفريقيا، وهو... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
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الخسوف الكلي لأول قمر دموي هذا العام

08:04 GMT 16.05.2022
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شهدت الكرة الأرضية، فجر اليوم الاثنين، خسوفا كليا للقمر في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك في الدول العربية: المغرب والجزائر، ومنطقتا غرب ووسط أفريقيا، وهو يمثل أول كسوف كلي في عام 2022.
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
© AP Photo / Matias Delacroixخسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Matias Delacroix
خسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022
© AFP 2022 / Martin Bernettiخسوف القمر، القمر الدموي، سانتياغو، تشيلي، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، سانتياغو، تشيلي، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti
خسوف القمر، القمر الدموي، سانتياغو، تشيلي، 15 مايو 2022
© AP Photo / Matias Delacroixخسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Matias Delacroix
خسوف القمر، القمر الدموي، كاراكاس، فنزويلا، 15 مايو 2022
© AP Photo / Michael Probstخسوف القمر، القمر الدموي، فرانكفورت، ألمانيا، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، فرانكفورت، ألمانيا، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Michael Probst
خسوف القمر، القمر الدموي، فرانكفورت، ألمانيا، 15 مايو 2022
© AP Photo / Mucahid Yapiciخسوف القمر، القمر الدموي، اسطنبول، تركيا، 16 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، اسطنبول، تركيا، 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Mucahid Yapici
خسوف القمر، القمر الدموي، اسطنبول، تركيا، 16 مايو 2022
© AP Photo / Eraldo Peresخسوف القمر، القمر الدموي، البرازيل، البرازيل، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، البرازيل، البرازيل، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Eraldo Peres
خسوف القمر، القمر الدموي، البرازيل، البرازيل، 15 مايو 2022
© AFP 2022 / Daniel Munozخسوف القمر، القمر الدموي، بوغوتا، كولومبيا، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، بوغوتا، كولومبيا، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2022 / Daniel Munoz
خسوف القمر، القمر الدموي، بوغوتا، كولومبيا، 15 مايو 2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
اقرأ أيضا - خسوف كلي للقمر الليلة... فيديو
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