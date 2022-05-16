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الداخلية التركية: القبض على إرهابي قبل تنفيذه هجوما انتحاريا جنوبي البلاد
الداخلية التركية: القبض على إرهابي قبل تنفيذه هجوما انتحاريا جنوبي البلاد
قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، إن أجهزتها الأمنية تمكنت من القبض على إرهابي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:49+0000
2022-05-16T12:49+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية إلى أنه تم القبض على بشار المزهن الملقب بـ"أبي أنس القحطاني" من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، في عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب في الولاية.وأوضحت أن "مكافحة الإرهاب"، شنت حملة للقبض على المزهن، بعدما عثرت على عدد من الوثائق التنظيمية التي ورد فيها اسمه.وبحسب البيان فإن المزهن هو عاشر إرهابي يتم القبض عليه هذا العام قبل تنفيذ عملية انتحارية.في سياق متصل، أفادت الأناضول أن بشار المزهن وهو سوري الجنسية، انضم إلى التنظيم الإرهابي عام 2015، وتلقى لاحقا تدريبات قتالية على مدى فترة طويلة.
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

الداخلية التركية: القبض على إرهابي قبل تنفيذه هجوما انتحاريا جنوبي البلاد

12:49 GMT 16.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، إن أجهزتها الأمنية تمكنت من القبض على إرهابي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.
وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية إلى أنه تم القبض على بشار المزهن الملقب بـ"أبي أنس القحطاني" من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، في عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب في الولاية.
وأوضحت أن "مكافحة الإرهاب"، شنت حملة للقبض على المزهن، بعدما عثرت على عدد من الوثائق التنظيمية التي ورد فيها اسمه.
وبحسب البيان فإن المزهن هو عاشر إرهابي يتم القبض عليه هذا العام قبل تنفيذ عملية انتحارية.
في سياق متصل، أفادت الأناضول أن بشار المزهن وهو سوري الجنسية، انضم إلى التنظيم الإرهابي عام 2015، وتلقى لاحقا تدريبات قتالية على مدى فترة طويلة.
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