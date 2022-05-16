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الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا ضخما وسط بغداد
الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا ضخما وسط بغداد
تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي، اليوم الاثنين، من إخماد حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T06:47+0000
2022-05-16T06:47+0000
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ونقلت "السومرية نيوز"، عن قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي عاقت تنفيذ عملها.واستنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة، بمختلف إمكانياتها لسحب المياه من وسط نهر دجلة بشكل مباشر لتأمين مصدر المياه اللازمة لعمليات الإخماد وتمكنت من إبعاد خطر انتشار الحريق إلى الأبنية التجارية المجاورة وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.واختتم البيان بالإشارة إلى أنه تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.
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العالم العربي, العراق

الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا ضخما وسط بغداد

06:47 GMT 16.05.2022
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بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Ria Novosti
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تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي، اليوم الاثنين، من إخماد حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد.
ونقلت "السومرية نيوز"، عن قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".
وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي عاقت تنفيذ عملها.
واستنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة، بمختلف إمكانياتها لسحب المياه من وسط نهر دجلة بشكل مباشر لتأمين مصدر المياه اللازمة لعمليات الإخماد وتمكنت من إبعاد خطر انتشار الحريق إلى الأبنية التجارية المجاورة وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.
واختتم البيان بالإشارة إلى أنه تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.
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