https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئاسة-الفلسطينية-تتهم-إسرائيل-بالاعتداء-الهمجي-على-جنازة-شاب-فلسطيني-بالقدس-1062319418.html

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالاعتداء "الهمجي" على جنازة شاب فلسطيني بالقدس

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالاعتداء "الهمجي" على جنازة شاب فلسطيني بالقدس

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، القوات الإسرائيلية بالاعتداء على جنازة شاب فلسطيني في القدس وعلى مقبرة، واصفة التصرف الإسرائيلي بالوحشي، الذي جاء بعد... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T21:32+0000

2022-05-16T21:32+0000

2022-05-16T21:32+0000

أخبار فلسطين اليوم

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رام الله - سبوتنيك. واعتبرت الرئاسة في بيان، أن "اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف، ومقبرة المجاهدين في القدس، بأنه عمل وحشي وهمجي".وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من شعبنا، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر".وسبق ذلك بيانا من وزارة الخارجية، حيث أدانت وصفته بـ"الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشرطته ضد المشاركين في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة واعتدائها".وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "الجريمة المتواصلة بحق" الشعب الفلسطيني.كما أدانت حركة فتح وحركة حماس الاعتداء الإسرائيلي أيضًا على الجنازة.وأعلن الهلال الأحمر في القدس، إصابة 52 شخصا خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلي على هامش جنازة الشاب الفلسطيني وليد الشريف.وأوضح أن من بين الإصابات اثنتين بالعين، وأن أغلبها بالرصاص المطاطي والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت والاختناق.وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي المشيعين وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة حيث اقتحمت مقبرة المجاهدين واعتدت على المتواجدين فيها.يذكر أن الآلاف من المقدسيين شاركوا في تشييع جثمان وليد الشريف من المسجد الأقصى.وكان انطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس باتجاه المسجد الأقصى قبل مواراته أن يدفن في مقبرة المجاهدين.وسلمت سلطات الاحتلال في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، جثمان الشريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح.وقتل الشاب الشريف (23 عاما) من بيت حنينا يوم السبت المنصرم متأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/اشتية-يدعو-العالم-لمقاطعة-إسرائيل-وفرض-عقوبات-عليها-1062303579.html

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أخبار فلسطين اليوم