https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئاسي-اليمني-يرحب-باستئناف-الرحلات-التجارية-من-مطار-صنعاء-ويدعو-الحوثي-لفتح-معابر-تعز-1062311380.html

الرئاسي اليمني يرحب باستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء ويدعو الحوثي لفتح معابر تعز

الرئاسي اليمني يرحب باستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء ويدعو الحوثي لفتح معابر تعز

رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، باستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي ضمن هدنة الأمم المتحدة السارية لمدة شهرين،... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T16:38+0000

2022-05-16T16:38+0000

2022-05-16T16:46+0000

العالم العربي

أوضاع اليمن

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القاهرة- سبوتنيك. وقال العليمي عبر "تويتر": "سعدت وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بانطلاق أول رحلة عبر مطار صنعاء، في مبادرة من شأنها التخفيف من معاناة شعبنا، بما فيهم المرضى، على أمل دفع المليشيا الحوثية نحو تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وخصوصاً فتح معابر تعز والمدن الأخرى، وتسليم المرتبات من عائدات السفن النفطية".وأثنى رئيس المجلس الرئاسي اليمني على "الجهود الإنسانية من قبل تحالف دعم الشرعية، والتسهيلات المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية والمساعي الحميدة التي بذلها المبعوثان الأممي والأمريكي من أجل إنجاح هذه المبادرة (يقصد استئناف رحلات مطار صنعاء)، ومواصلة العمل لإنهاء معاناة الشعب الصابر في أنحاء البلاد".من جهته، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ترحيبه بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي منذ 6 أعوام، مشدداً على ضرورة التزام الأطراف ببنود الهدنة المعلنة مطلع ابريل الماضي.وقال غروندبرغ، في بيان على موقعه: "أود أن أهنئ جميع اليمنيين على هذه الخطوة المهمة التي طال انتظارها، والتي آمل أن توفر بعض الراحة لليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج ، أو الذين يسعون إلى فرص التعليم والعمل، أو لمّ الشمل مع أحبائهم".وتابع: "هذا هو وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام".وأكد المبعوث الخاص "بذل جهود مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة".ودعا غروندبرغ، الأطراف إلى الوفاء بالتزامتها في الهدنة، بالقول: "كانت هذه الالتزامات في الأساس وعداً لليمنيات واليمنيين، وعدا بمزيد من الأمن، وبقدرة أفضل على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وبتحسين حرية التنقل داخل اليمن وإليه ومنه".وأضاف: "إحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز هو أمر أساسي لتحقيق هذا الوعد. أتوقع من الأطراف الوفاء بالتزاماتهم، بما يشمل الاجتماع على وجه السرعة للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات في اليمن وفقًا لبنود اتفاق الهدنة".وبوقت سابق من اليوم، أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، حيث أقلت طائرة للخطوط الجوية اليمنية 137 مسافراً غالبيتهم من المرضى إلى العاصمة الأردنية عمّان، وذلك ضمن الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة والتي نصت على تسيير رحلتين جويتين أسبوعياً خلال فترتها المحددة بشهرين.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن ايقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/أنصار-الله-استمرار-إغلاق-مطار-صنعاء-تعنت-يثبت-عدم-جدية-التحالف-في-إحلال-السلام-باليمن-1061560940.html

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