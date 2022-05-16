https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئيس-الإيراني-يدعو-الى-تعزيز-العلاقات-بين-بلاده-والإمارات-1062297988.html

الرئيس الإيراني يدعو الى تعزيز العلاقات بين بلاده والإمارات

الرئيس الإيراني يدعو الى تعزيز العلاقات بين بلاده والإمارات

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، عن أمله في تنمية وتعزيز العلاقات بين طهران، وأبو ظبي، وذلك في برقية تهنئة بعث بها للرئيس الإماراتي الجديد... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T12:12+0000

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إيران

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قال رئيسي في البرقية على ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "يحدوني الأمل في أن تكون العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأسست في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال فترة رئاستكم حجر الزاوية في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بحكمة ولمصلحة البلدين".وأعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه لأن "نشهد تنامي العلاقات الثنائية في جميع المجالات يوما بعد يوم".وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، سافر اليوم الاثنين، إلى الإمارات، لتقديم ‏التعازي في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد.‏وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.ويوم السبت، انتخب حكام الإمارات السبعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-الخارجية-الإيراني-يسافر-إلى-الإمارات-لتقديم-التعازي-في-وفاة-خليفة-بن-زايد-1062295420.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران