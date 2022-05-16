https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئيس-الإيراني-يدعو-الى-تعزيز-العلاقات-بين-بلاده-والإمارات-1062297988.html
الرئيس الإيراني يدعو الى تعزيز العلاقات بين بلاده والإمارات
الرئيس الإيراني يدعو الى تعزيز العلاقات بين بلاده والإمارات
أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، عن أمله في تنمية وتعزيز العلاقات بين طهران، وأبو ظبي، وذلك في برقية تهنئة بعث بها للرئيس الإماراتي الجديد... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:12+0000
2022-05-16T12:12+0000
2022-05-16T12:12+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إيران
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قال رئيسي في البرقية على ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "يحدوني الأمل في أن تكون العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأسست في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال فترة رئاستكم حجر الزاوية في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بحكمة ولمصلحة البلدين".وأعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه لأن "نشهد تنامي العلاقات الثنائية في جميع المجالات يوما بعد يوم".وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، سافر اليوم الاثنين، إلى الإمارات، لتقديم التعازي في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد.وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.ويوم السبت، انتخب حكام الإمارات السبعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-الخارجية-الإيراني-يسافر-إلى-الإمارات-لتقديم-التعازي-في-وفاة-خليفة-بن-زايد-1062295420.html
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران
الرئيس الإيراني يدعو الى تعزيز العلاقات بين بلاده والإمارات
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، عن أمله في تنمية وتعزيز العلاقات بين طهران، وأبو ظبي، وذلك في برقية تهنئة بعث بها للرئيس الإماراتي الجديد محمد بن زايد.
قال رئيسي في البرقية على ما نقلت وكالة أنباء "فارس
" الإيرانية: "يحدوني الأمل في أن تكون العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأسست في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال فترة رئاستكم حجر الزاوية في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بحكمة ولمصلحة البلدين".
وأعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه لأن "نشهد تنامي العلاقات الثنائية في جميع المجالات يوما بعد يوم".
وكان وزير الخارجية الإيراني
أمير عبد اللهيان، سافر اليوم الاثنين، إلى الإمارات، لتقديم التعازي في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد.
وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.
ويوم السبت، انتخب حكام الإمارات السبعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل.