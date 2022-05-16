https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئيس-الصومالي-الجديد-يؤدي-اليمين-الدستورية-1062283777.html

الرئيس الصومالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

الرئيس الصومالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى حسن شيخ محمود، مساء الأحد في مقديشو، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للصومال، وذلك عقب انتخابه من قبل النواب، بعد مواجهة في الجولة الثالثة مع الرئيس المنتهية... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T00:22+0000

2022-05-16T00:22+0000

2022-05-16T00:22+0000

الصومال

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وكان حسن شيخ محمود قد تفوق على محمد عبد الله فرماجو، الرئيس المنتهية ولايته في الجولة الثالثة من الانتخابات التي جرت في ظل إعلان حظر التجوال في العاصمة مقديشو وسط تأمينات مشددة.وخاض المرشح الرئاسي حسن شيخ محمود جولة ثالثة في الانتخابات الرئاسية الصومالية بعد فوزه بـ110 أصوات في الجولة الثانية، ليواجه محمد عبد الله فرماجو الحاصل على 83 صوتا.وتعد هذه هي الولاية الرئاسية الثانية لحسن شيخ محمود، الذي شغل منصب رئيس الصومال من 2012 إلى 2017.وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة أيضا بالنسبة للمستقبل الاقتصادي للصومال، حيث يعيش 71 في المئة من السكان على أقل من 1.90 دولارًا في اليوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/من-هو-المرشح-الأقرب-لمنصب-الرئيس-في-الصومال-1062035403.html

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