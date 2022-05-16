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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئيس-الفنلندي-يزور-السويد-على-خلفية-سعي-البلدين-للانضمام-لحلف-الناتو-1062320286.html
الرئيس الفنلندي يزور السويد على خلفية سعي البلدين للانضمام لحلف الناتو
الرئيس الفنلندي يزور السويد على خلفية سعي البلدين للانضمام لحلف الناتو
أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، أن الرئيس ساولي نينيستو سيزور السويد، حيث يعتزم مناقشة التعاون بين البلدين في مجال الأمن. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T23:28+0000
2022-05-16T23:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار فنلندا
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هلسنكي – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب، "خلال الزيارة سيتم إيلاء الاهتمام للقضايا سياسة الأمن القائمة. كما هناك في جدول الأعمال مواضيع مثل التعاون في مجال الأمن بين فنلندا والسويد، التعاون في مجال الاستعداد للأزمات".ويذكر أن الزيارة ستجري في فترة 17-18 مايو/أيار، وتأتي الزيارة على أساس دعوة ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر.ويسعى الحلف لضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخارجية-الروسية-انضمام-السويد-إلى-الناتو-يجبر-روسيا-على-اتخاذ-خطوات-عسكرية-تقنية-1062312492.html
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أخبار فنلندا

الرئيس الفنلندي يزور السويد على خلفية سعي البلدين للانضمام لحلف الناتو

23:28 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Михаил Климентьевالرئيس الفنلندي ساولي نييستيو
الرئيس الفنلندي ساولي نييستيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
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أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، أن الرئيس ساولي نينيستو سيزور السويد، حيث يعتزم مناقشة التعاون بين البلدين في مجال الأمن.
هلسنكي – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب، "خلال الزيارة سيتم إيلاء الاهتمام للقضايا سياسة الأمن القائمة. كما هناك في جدول الأعمال مواضيع مثل التعاون في مجال الأمن بين فنلندا والسويد، التعاون في مجال الاستعداد للأزمات".
ويذكر أن الزيارة ستجري في فترة 17-18 مايو/أيار، وتأتي الزيارة على أساس دعوة ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: انضمام السويد إلى الناتو يجبر روسيا على اتخاذ خطوات "عسكرية تقنية"
17:09 GMT
ويسعى الحلف لضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.
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