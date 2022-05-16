https://arabic.sputniknews.com/20220516/السعودية-تتوقع-رفع-قدرتها-الإنتاجية-من-النفط-بنحو-مليون-برميل-يوميا-بحلول-2027-1062300360.html

السعودية تتوقع رفع قدرتها الإنتاجية من النفط بنحو مليون برميل يوميا بحلول 2027

السعودية تتوقع رفع قدرتها الإنتاجية من النفط بنحو مليون برميل يوميا بحلول 2027

أعلن وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، أن السعودية تتوقع زيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من النفط بأكثر من مليون برميل لتتجاوز 13 مليون برميل بحلول أوائل عام... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T12:46+0000

2022-05-16T12:46+0000

2022-05-16T12:46+0000

اقتصاد

أخبار السعودية اليوم

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وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في البحرين: "من المرجح أن تتراوح بين 13.2 و13.4 (مليون برميل يوميا) لكن هذا (سيتم الوصول إليه) في نهاية عام 2026 وبداية 2027".وأضاف الوزير السعودي أن بلاده ستحافظ على الإنتاج الفعلي عند هذا المستوى "إذا سمح السوق بذلك"، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".أعلنت شركة "أرامكو" السعودية في مارس/ آذار 2020 أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة طاقتها الإنتاجية المستدامة القصوى من 12 مليونا إلى 13 مليون برميل يوميا. لكن لم تحدد جدولا زمنيا للهدف الجديد.جاء إعلان يوم الاثنين بعد يوم واحد من إعلان شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو عن قفزة بنسبة 82% في أرباحها خلال الربع الأول من العام، مدعومة بالارتفاع العالمي في أسعار النفط الناجم عن الأزمة الأوكرانية.ساعدت هذه النتائج "أرامكو" على الإطاحة بشركة "آبل" الأسبوع الماضي، باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية.قاومت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، طلبات الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج في محاولة لكبح الأسعار التي ارتفعت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.مع ارتفاع الأسعار الأخير، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف "أوبك +" النفطي، الذي تقوده الرياض وموسكو، مما يؤكد استقلال الرياض وأبو ظبي المتزايد عن حليفهتما القديمة واشنطن.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/وزير-الطاقة-السعودي-تكاليف-الوقود-غير-المسبوقة-سببها-أزمة-التكرير-1062202823.html

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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم