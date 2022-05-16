https://arabic.sputniknews.com/20220516/السعودية-تعلن-نجاح-فصل-توأم-سيامي-يمني-يوسف-وياسين-1062299614.html
السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي يمني "يوسف وياسين"
السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي يمني "يوسف وياسين"
أعلنت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الإثنين، عن نجاح فريق طبي سعودي في فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين، في عملية معقدة استمرت 15 ساعة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:31+0000
2022-05-16T12:31+0000
2022-05-16T12:31+0000
العالم العربي
السعودية
توأم سيامي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1046554725_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9209857bcd5b88e5aa1bc7f5b4e3a726.jpg
وبحسب موقع "العربية"، يأتي وصف العملية بـ "المعقدة" بسبب تشارك التوأم عدد من الأعضاء، منها الجيوب الوريدية الدماغية وأجزاء من الدماغ، فيما خضع التوأم في وقت سابق إلى عمليتين جراحيتين لفصل الأوردة الدماغية والتصاقات المخ، ووضع معدات الجلد للمساعدة لتغطية الفراغ بعد الفصل.وأفادت العربية بأنه تم نجاح العملية بمشاركة 24 مختصا من أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والتمريض والفنيين، حيث أجريت العملية على أربع مراحل: بدءا من التخدير، إلى التخطيط بالملاحة الجراحية، ومن ثم فصل الجمجمة والدماغ، وأخيرا مرحلة الترميم وقفل الجمجمة.ووفقا لـ "العربية"، تعد هذه العملية رقم 51 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 122 توأماً من 23 دولة في 3 قارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/توجيه-من-الملك-سلمان-بشأن-طفلتين-توأم-من-اليمن-1062064752.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1046554725_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4b8eff469ba131343edc033e0989d103.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, توأم سيامي
السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي يمني "يوسف وياسين"
تابعنا عبر
أعلنت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الإثنين، عن نجاح فريق طبي سعودي في فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين، في عملية معقدة استمرت 15 ساعة.
وبحسب موقع "العربية
"، يأتي وصف العملية بـ "المعقدة" بسبب تشارك التوأم عدد من الأعضاء، منها الجيوب الوريدية الدماغية وأجزاء من الدماغ، فيما خضع التوأم في وقت سابق إلى عمليتين جراحيتين لفصل الأوردة الدماغية والتصاقات المخ، ووضع معدات الجلد للمساعدة لتغطية الفراغ بعد الفصل.
وأفادت العربية بأنه تم نجاح العملية بمشاركة 24 مختصا من أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والتمريض والفنيين، حيث أجريت العملية على أربع مراحل: بدءا من التخدير، إلى التخطيط بالملاحة الجراحية، ومن ثم فصل الجمجمة والدماغ، وأخيرا مرحلة الترميم وقفل الجمجمة.
ووفقا لـ "العربية"، تعد هذه العملية رقم 51 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 122 توأماً من 23 دولة في 3 قارات.