عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220516/السعودية-تعلن-نجاح-فصل-توأم-سيامي-يمني-يوسف-وياسين-1062299614.html
السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي يمني "يوسف وياسين"
السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي يمني "يوسف وياسين"
أعلنت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الإثنين، عن نجاح فريق طبي سعودي في فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين، في عملية معقدة استمرت 15 ساعة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:31+0000
2022-05-16T12:31+0000
العالم العربي
السعودية
توأم سيامي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1046554725_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9209857bcd5b88e5aa1bc7f5b4e3a726.jpg
وبحسب موقع "العربية"، يأتي وصف العملية بـ "المعقدة" بسبب تشارك التوأم عدد من الأعضاء، منها الجيوب الوريدية الدماغية وأجزاء من الدماغ، فيما خضع التوأم في وقت سابق إلى عمليتين جراحيتين لفصل الأوردة الدماغية والتصاقات المخ، ووضع معدات الجلد للمساعدة لتغطية الفراغ بعد الفصل.وأفادت العربية بأنه تم نجاح العملية بمشاركة 24 مختصا من أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والتمريض والفنيين، حيث أجريت العملية على أربع مراحل: بدءا من التخدير، إلى التخطيط بالملاحة الجراحية، ومن ثم فصل الجمجمة والدماغ، وأخيرا مرحلة الترميم وقفل الجمجمة.ووفقا لـ "العربية"، تعد هذه العملية رقم 51 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 122 توأماً من 23 دولة في 3 قارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/توجيه-من-الملك-سلمان-بشأن-طفلتين-توأم-من-اليمن-1062064752.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1046554725_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4b8eff469ba131343edc033e0989d103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, توأم سيامي

السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي يمني "يوسف وياسين"

12:31 GMT 16.05.2022
© Depositphotos / Katrinaelenaتوأم
توأم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Depositphotos / Katrinaelena
تابعنا عبرTelegram
أعلنت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الإثنين، عن نجاح فريق طبي سعودي في فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين، في عملية معقدة استمرت 15 ساعة.
وبحسب موقع "العربية"، يأتي وصف العملية بـ "المعقدة" بسبب تشارك التوأم عدد من الأعضاء، منها الجيوب الوريدية الدماغية وأجزاء من الدماغ، فيما خضع التوأم في وقت سابق إلى عمليتين جراحيتين لفصل الأوردة الدماغية والتصاقات المخ، ووضع معدات الجلد للمساعدة لتغطية الفراغ بعد الفصل.
وأفادت العربية بأنه تم نجاح العملية بمشاركة 24 مختصا من أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والتمريض والفنيين، حيث أجريت العملية على أربع مراحل: بدءا من التخدير، إلى التخطيط بالملاحة الجراحية، ومن ثم فصل الجمجمة والدماغ، وأخيرا مرحلة الترميم وقفل الجمجمة.
الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
توجيه من الملك سلمان بشأن طفلتين "توأم" من اليمن
10 مايو, 14:37 GMT
ووفقا لـ "العربية"، تعد هذه العملية رقم 51 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 122 توأماً من 23 دولة في 3 قارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала