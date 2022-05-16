https://arabic.sputniknews.com/20220516/السعودية-تنفي-تصريحات-رئيس-السياحة-في-نيوم-بشأن-صفة-سكانها-وكونها-دولة-داخل-المملكة-1062283892.html
السعودية تنفي تصريحات رئيس السياحة في نيوم بشأن صفة سكانها وكونها دولة داخل المملكة
السعودية تنفي تصريحات رئيس السياحة في نيوم بشأن صفة سكانها وكونها دولة داخل المملكة
أكد مصدر سعودي مسؤول، اليوم الاثنين، أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T01:23+0000
2022-05-16T01:23+0000
2022-05-16T01:23+0000
مدينة نيوم
أخبار السعودية اليوم
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ونفى ذات المصدر، جملة وتفصيلا التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم، أندرو ماكفوي، بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.ونوه المصدر إلى أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالميا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".كان ماكفوي قال في وقت سابق في تصريحات صحفية إن "نيوم" ستُعامل كدولة داخل الدولة، بمنطقتها الاقتصادية وسلطتها الخاصة. مشيرا إلى أنها لأن تكون قوانينها ولوائحها تتوافق مع طموحات أولئك الذين نحاول جذبهم للعمل والعيش فيها.ولفت إلى إن نيوم ستُعامل كدولة خاصة بها منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة العربية السعودية. وقال إن هذا سيجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى هناك، وكذلك السياح.كما قال أيضًا إن الأشخاص الذين يعيشون هناك لن يُشار إليهم على أنهم سعوديون ولكن سيطلق عليهم لقب "نيوميانس".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-السياحة-في-مشروع-نيوم-المدينة-سيكون-لها-سلطتها-وقواعدها-الخاصة--1062267197.html
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مدينة نيوم, أخبار السعودية اليوم
السعودية تنفي تصريحات رئيس السياحة في نيوم بشأن صفة سكانها وكونها دولة داخل المملكة
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أكد مصدر سعودي مسؤول، اليوم الاثنين، أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.
ونفى ذات المصدر، جملة وتفصيلا التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم، أندرو ماكفوي، بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل
أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.
ونوه المصدر إلى أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالميا، وفقا
لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كان ماكفوي قال في وقت سابق في تصريحات صحفية إن "نيوم" ستُعامل كدولة داخل الدولة، بمنطقتها الاقتصادية وسلطتها الخاصة. مشيرا إلى أنها لأن تكون قوانينها ولوائحها تتوافق مع طموحات أولئك الذين نحاول جذبهم للعمل والعيش فيها.
ولفت إلى إن نيوم ستُعامل كدولة خاصة بها منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة العربية السعودية. وقال إن هذا سيجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى هناك، وكذلك السياح.
كما قال أيضًا إن الأشخاص الذين يعيشون هناك لن يُشار إليهم على أنهم سعوديون ولكن سيطلق عليهم لقب "نيوميانس".