https://arabic.sputniknews.com/20220516/السفير-الإيراني-لـسبوتنيك-التعاون-العسكري-جزء-من-علاقاتنا-مع-روسيا-1062284740.html
السفير الإيراني لـ"سبوتنيك": التعاون العسكري جزء من علاقاتنا مع روسيا
السفير الإيراني لـ"سبوتنيك": التعاون العسكري جزء من علاقاتنا مع روسيا
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن التعاون العسكري بين طهران و موسكو جزء من العلاقات مع روسيا ولا يقتصر فقط على شراء المعدات العسكرية . 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T05:28+0000
2022-05-16T05:28+0000
2022-05-16T05:28+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات جلالي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "علاقاتنا تغطي جميع مجالات السياسة والاقتصاد وتشمل مجالات أخرى".وأضاف جلالي: " التعاون العسكري والدفاعي، الذي هو أيضا جزء من هذه العلاقات، لا يقتصر فقط على شراء المعدات العسكرية فحسب".وأعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو، بلغ 1.371 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 27.7 في المئة من حيث القيمة السنوية.وأشارت بيانات مصلحة الجمارك إلى أن حجم الصادرات الروسية إلى إيران بلغ 900.6 مليون دولار (بزيادة نسبتها 27.7 في المئة)، وحجم الواردات من إيران 469.9 مليون دولار ( بزيادة نسبتها 27.7 في المئة).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
السفير الإيراني لـ"سبوتنيك": التعاون العسكري جزء من علاقاتنا مع روسيا
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أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن التعاون العسكري بين طهران و موسكو جزء من العلاقات مع روسيا ولا يقتصر فقط على شراء المعدات العسكرية .
وجاءت تصريحات جلالي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "علاقاتنا تغطي جميع مجالات السياسة والاقتصاد وتشمل مجالات أخرى".
وأضاف جلالي: " التعاون العسكري والدفاعي، الذي هو أيضا جزء من هذه العلاقات، لا يقتصر فقط على شراء المعدات العسكرية فحسب".
وأعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو، بلغ 1.371 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 27.7 في المئة من حيث القيمة السنوية.
وأشارت
بيانات مصلحة الجمارك إلى أن حجم الصادرات الروسية إلى إيران بلغ 900.6 مليون دولار (بزيادة نسبتها 27.7 في المئة)، وحجم الواردات من إيران 469.9 مليون دولار ( بزيادة نسبتها 27.7 في المئة).