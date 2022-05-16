https://arabic.sputniknews.com/20220516/السفير-الإيراني-نعتزم-زيادة-واردات-الحبوب-من-روسيا-1062286455.html
السفير الإيراني: نعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا
السفير الإيراني: نعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن بلاده تعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا، وذلك من خلال عملية شراء أكثر من 20 مليون طن من مختلف الحبوب. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:03+0000
2022-05-16T07:03+0000
2022-05-16T07:03+0000
العالم
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وجاءت تصريحات جلالي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: إيران تعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا، فمن الممكن شراء أكثر من 20 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية سنويا". ووفقًا له، كانت سياسة إيران في السنوات الأخيرة تتمثل في شراء مجموعة معينة من المنتجات الزراعية من روسيا.وأضاف جلالي قائلا: "في عام 2021 احتلت إيران بعد أن استوردت 7 ملايين طن من الحبوب من روسيا المرتبة الأولى في استيراد هذه المنتجات".وأعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو، بلغ 1.371 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 27.7 في المئة من حيث القيمة السنوية.وأشارت بيانات مصلحة الجمارك إلى أن حجم الصادرات الروسية إلى إيران بلغ 900.6 مليون دولار (بزيادة نسبتها 27.7 في المئة)، وحجم الواردات من إيران 469.9 مليون دولار ( بزيادة نسبتها 27.7 في المئة).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الإيراني: نعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا
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أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن بلاده تعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا، وذلك من خلال عملية شراء أكثر من 20 مليون طن من مختلف الحبوب.
وجاءت تصريحات جلالي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: إيران تعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا، فمن الممكن شراء أكثر من 20 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية سنويا".
ووفقًا له، كانت سياسة إيران في السنوات الأخيرة تتمثل في شراء مجموعة معينة من المنتجات الزراعية من روسيا.
وأضاف جلالي قائلا: "في عام 2021 احتلت إيران بعد أن استوردت 7 ملايين طن من الحبوب من روسيا المرتبة الأولى في استيراد هذه المنتجات".
وأعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو، بلغ 1.371 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 27.7 في المئة من حيث القيمة السنوية.
وأشارت
بيانات مصلحة الجمارك إلى أن حجم الصادرات الروسية إلى إيران بلغ 900.6 مليون دولار (بزيادة نسبتها 27.7 في المئة)، وحجم الواردات من إيران 469.9 مليون دولار ( بزيادة نسبتها 27.7 في المئة).