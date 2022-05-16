https://arabic.sputniknews.com/20220516/الصين-تبنى-ناقلة-بحرية-عملاقة-لأغراض-صناعية-1062314321.html
الصين تبنى ناقلة بحرية عملاقة لأغراض صناعية
الصين تبنى ناقلة بحرية عملاقة لأغراض صناعية
يشهد القطاع الصناعي في الصين نموا مستمرا يفرض عليها تلبية لاحتياجات هذا القطاع من الطاقة بأنواعها. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T18:26+0000
2022-05-16T18:26+0000
2022-05-16T18:26+0000
اقتصاد
الصين
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ورغم استخدام الوقود الأحفوري على نطاق واسع في الصين، إلا أن بكين تعمل على التوسع في استخدام مصادر مختلفة للطاقة بإنشاء البنية التحتية ووسائل النقل اللازمة لنقلها.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورة، قالت إنها لناقلة ضخمة تم بناؤها لنقل غاز الإيثان، الذي يتم استخدامها للأغراض الصناعية.ويمكن للناقلة الصينية التي تم بناؤها أن تحمل 99 ألف طن متري من غاز الإيثان.ولفتت الصحيفة إلى أن الناقلة الجديدة وصلت شنغهاي، اليوم الاثنين.
الصين
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الصين
الصين تبنى ناقلة بحرية عملاقة لأغراض صناعية
تابعنا عبر
يشهد القطاع الصناعي في الصين نموا مستمرا يفرض عليها تلبية لاحتياجات هذا القطاع من الطاقة بأنواعها.
ورغم استخدام الوقود الأحفوري على نطاق واسع في الصين، إلا أن بكين تعمل على التوسع في استخدام مصادر مختلفة للطاقة
بإنشاء البنية التحتية ووسائل النقل اللازمة لنقلها.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورة، قالت إنها لناقلة ضخمة تم بناؤها لنقل غاز الإيثان، الذي يتم استخدامها للأغراض الصناعية
.
وتقول الصحيفة إن الناقلة الضخمة
يصل طولها إلى 230 مترا وعرضها 36.6 متر.
ويمكن للناقلة الصينية التي تم بناؤها أن تحمل 99 ألف طن متري من غاز الإيثان.
ولفتت الصحيفة إلى أن الناقلة الجديدة وصلت شنغهاي، اليوم الاثنين.