https://arabic.sputniknews.com/20220516/الصين-تخطط-لرفع-القيود-الوبائية-عن-شنغهاي-بحلول-أواخر-يونيو-1062310722.html

الصين تخطط لرفع القيود الوبائية عن شنغهاي بحلول أواخر يونيو

الصين تخطط لرفع القيود الوبائية عن شنغهاي بحلول أواخر يونيو

تخطط السلطات في شنغهاي، التي تشهد إغلاقا وبائيا منذ شهرين تقريبا، لرفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء، تدريجيا، وإعادة المدينة إلى الحياة الطبيعية بحلول منتصف... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T16:20+0000

2022-05-16T16:20+0000

2022-05-16T16:20+0000

الصين

فيروس كورونا

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بكين- سبوتنيك. سجلت المدينة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 69 حالة ذات أعراض و869 حالة دون أعراض، مع انخفاض معدل العدوى العام عن 1000 حالة يوميا لأول مرة منذ فرض قيود صارمة.وجاء الإعلان اليوم الاثنين عن الخطة المكونة من 3 مراحل على لسان نائب عمدة شانغهاى تسونغ مينغ، وذلك بعدما سجلت شنغهاي نموا صفريا لحالات الإصابة الجديدة في 15 من أصل 16 منطقة مدينة." وقال تسونغ في مؤتمر صحفي: "في المرحلة الأولى للخطة؛ من الآن وحتى 21 مايو، ستشمل الأهداف الرئيسية الحد من معدل نمو الإصابات، ومنع العودة إلى الوضع السابق".كما تركز على تقليل عدد المناطق والأشخاص قيد الإغلاق، وإعادة فتح المناطق بطريقة منظمة، مع الحفاظ على قيود الحركة ورقابة فعالة وإبقاء مستوى منخفض من النشاط الاجتماعي في جميع أنحاء المدينة.فيما تركز المرحلة الثانية، التي ستمتد من 22 إلى 31 مايو/ أيار، على جهود أكثر نشاطًا لتقليل عدد حالات الإصابة بالفيروس والمناطق الخاضعة للإغلاق، فيما تستمر المرحلة الثالثة من بداية الشهر القادم وحتى منتصفه أو أواخره.وأشار المسؤول إلى المرحلة الأخيرة ستشمل الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية والإنتاج في المدينة، بشرط منع تفشي حالات الإصابة الجديدة وضمان السيطرة على المخاطر.على الرغم من الرفع التدريجي للقيود، سيظل سكان شنغهاي ملزمين بإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل باستمرار، وعلى وجه الخصوص، سيحتاجون إلى تسجيل نتيجة سلبية للاختبار قبل 48 ساعة من زيارة الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل العام.

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الصين, فيروس كورونا