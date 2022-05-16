https://arabic.sputniknews.com/20220516/العاصمة-الهندية-تسجل-أعلى-درجة-حرارة-لها-على-الإطلاق-1062308015.html
العاصمة الهندية تسجل أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق
العاصمة الهندية تسجل أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق
ارتفعت درجة حرارة الهواء في عدة مناطق في نيودلهي إلى مستوى قياسي بلغ 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت)، حيث ضربت الحرارة الخانقة شمال البلاد خلال عطلة نهاية... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:17+0000
2022-05-16T15:17+0000
2022-05-16T15:17+0000
أخبار الهند اليوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048819227_0:123:2359:1449_1920x0_80_0_0_0317affd29617ed37a0f3661d6cf5853.jpg
نيودلهي- سبوتنيك. سجلت أجهزة الطقس، أمس الأحد، ذروة بلغت 45 درجة مئوية في عدة أجزاء من الهند، حيث تجاوزت درجة حرارة الهواء في بعض مناطق نيودلهي 47 درجة مئوية.وأصبحت منطقة مونجشبور في شمال دلهي أكثر الأماكن حرارة في البلاد، حيث قفزت درجة الحرارة إلى 49.2 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه، سجلت منطقة نجفجاره في جنوب غرب دلهي 49.1 درجة مئوية.هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها درجة الحرارة في عدة مناطق بالعاصمة الهندية 49 درجة مئوية. سجل الحد الأقصى السابق البالغ 48.4 درجة مئوية في محطة أرصاد جوية في منطقة بالام السكنية في جنوب غرب دلهي في 26 مايو/ أيار عام 1998.يتوقع خبراء الأرصاد الهنود أن تؤدي حركة الكتل الهوائية إلى خفض درجة الحرارة في شمال غرب البلاد في الأيام المقبلة.في الأسبوع الماضي، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الهندية أعلى مستوى من الخطر (الأحمر) على ولاية راجاستان وثاني أعلى مستوى (برتقالي) لعدد من الولايات الأخرى في شمال غرب الهند.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/لماذا-قررت-الهند-فجأة-حظر-صادرات-قمح-وسط-أزمة-عالمية-بالفعل-1062305224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048819227_131:0:2226:1571_1920x0_80_0_0_93f9cdaadf3a179c3e858f1f3def09f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, منوعات
العاصمة الهندية تسجل أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق
تابعنا عبر
ارتفعت درجة حرارة الهواء في عدة مناطق في نيودلهي إلى مستوى قياسي بلغ 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت)، حيث ضربت الحرارة الخانقة شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية.
نيودلهي- سبوتنيك
. سجلت أجهزة الطقس، أمس الأحد، ذروة بلغت 45 درجة مئوية في عدة أجزاء من الهند، حيث تجاوزت درجة حرارة الهواء في بعض مناطق نيودلهي 47 درجة مئوية.
وأصبحت منطقة مونجشبور في شمال دلهي أكثر الأماكن حرارة في البلاد، حيث قفزت درجة الحرارة إلى 49.2 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه، سجلت منطقة نجفجاره في جنوب غرب دلهي 49.1 درجة مئوية.
هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها درجة الحرارة
في عدة مناطق بالعاصمة الهندية 49 درجة مئوية. سجل الحد الأقصى السابق البالغ 48.4 درجة مئوية في محطة أرصاد جوية في منطقة بالام السكنية في جنوب غرب دلهي في 26 مايو/ أيار عام 1998.
يتوقع خبراء الأرصاد الهنود أن تؤدي حركة الكتل الهوائية إلى خفض درجة الحرارة في شمال غرب البلاد في الأيام المقبلة.
في الأسبوع الماضي، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الهندية أعلى مستوى من الخطر (الأحمر) على ولاية راجاستان وثاني أعلى مستوى (برتقالي) لعدد من الولايات الأخرى في شمال غرب الهند.