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العاصمة الهندية تسجل أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق
العاصمة الهندية تسجل أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق
ارتفعت درجة حرارة الهواء في عدة مناطق في نيودلهي إلى مستوى قياسي بلغ 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت)، حيث ضربت الحرارة الخانقة شمال البلاد خلال عطلة نهاية... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:17+0000
2022-05-16T15:17+0000
أخبار الهند اليوم
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نيودلهي- سبوتنيك. سجلت أجهزة الطقس، أمس الأحد، ذروة بلغت 45 درجة مئوية في عدة أجزاء من الهند، حيث تجاوزت درجة حرارة الهواء في بعض مناطق نيودلهي 47 درجة مئوية.وأصبحت منطقة مونجشبور في شمال دلهي أكثر الأماكن حرارة في البلاد، حيث قفزت درجة الحرارة إلى 49.2 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه، سجلت منطقة نجفجاره في جنوب غرب دلهي 49.1 درجة مئوية.هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها درجة الحرارة في عدة مناطق بالعاصمة الهندية 49 درجة مئوية. سجل الحد الأقصى السابق البالغ 48.4 درجة مئوية في محطة أرصاد جوية في منطقة بالام السكنية في جنوب غرب دلهي في 26 مايو/ أيار عام 1998.يتوقع خبراء الأرصاد الهنود أن تؤدي حركة الكتل الهوائية إلى خفض درجة الحرارة في شمال غرب البلاد في الأيام المقبلة.في الأسبوع الماضي، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الهندية أعلى مستوى من الخطر (الأحمر) على ولاية راجاستان وثاني أعلى مستوى (برتقالي) لعدد من الولايات الأخرى في شمال غرب الهند.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/لماذا-قررت-الهند-فجأة-حظر-صادرات-قمح-وسط-أزمة-عالمية-بالفعل-1062305224.html
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أخبار الهند اليوم, منوعات

العاصمة الهندية تسجل أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق

15:17 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / Jewel Samadتسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، كورونا، في نيودلهي، الهند 26 أبريل 2021
تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، كورونا، في نيودلهي، الهند 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Jewel Samad
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ارتفعت درجة حرارة الهواء في عدة مناطق في نيودلهي إلى مستوى قياسي بلغ 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت)، حيث ضربت الحرارة الخانقة شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية.
نيودلهي- سبوتنيك. سجلت أجهزة الطقس، أمس الأحد، ذروة بلغت 45 درجة مئوية في عدة أجزاء من الهند، حيث تجاوزت درجة حرارة الهواء في بعض مناطق نيودلهي 47 درجة مئوية.
وأصبحت منطقة مونجشبور في شمال دلهي أكثر الأماكن حرارة في البلاد، حيث قفزت درجة الحرارة إلى 49.2 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه، سجلت منطقة نجفجاره في جنوب غرب دلهي 49.1 درجة مئوية.
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14:21 GMT
هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها درجة الحرارة في عدة مناطق بالعاصمة الهندية 49 درجة مئوية. سجل الحد الأقصى السابق البالغ 48.4 درجة مئوية في محطة أرصاد جوية في منطقة بالام السكنية في جنوب غرب دلهي في 26 مايو/ أيار عام 1998.
يتوقع خبراء الأرصاد الهنود أن تؤدي حركة الكتل الهوائية إلى خفض درجة الحرارة في شمال غرب البلاد في الأيام المقبلة.
في الأسبوع الماضي، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الهندية أعلى مستوى من الخطر (الأحمر) على ولاية راجاستان وثاني أعلى مستوى (برتقالي) لعدد من الولايات الأخرى في شمال غرب الهند.
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