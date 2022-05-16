https://arabic.sputniknews.com/20220516/العراق-الصدر-يمهل-القوى-السياسية-30-يوما-لحسم-ملف-تشكيل-الحكومة-1062301560.html
العراق.. الصدر يمهل القوى السياسية 30 يوما لحسم ملف تشكيل الحكومة
العراق.. الصدر يمهل القوى السياسية 30 يوما لحسم ملف تشكيل الحكومة
تناقش الحلقة إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن تحوّله إلى المعارضة، لمدة لا تقل عن 30 يوماً، بعد ما وصفه بـ "ازدياد التكالب عليه من الداخل الخارج، وعلى... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:19+0000
2022-05-16T13:19+0000
2022-05-16T13:19+0000
راديو
بانوراما
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العراق.. الصدر يمهل القوى السياسية 30 يومًا لحسم ملف تشكيل الحكومة
العراق.. الصدر يمهل القوى السياسية 30 يومًا لحسم ملف تشكيل الحكومة
أكد الصدر في تغريدة له على أنه "إذا نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فيها ونعمت"، محذراً أن عكس ذلك سيكون "لنا قرار آخر نعلنه في حينها".المختص بالشأن العراقي، سرمد البياتي، يرى أن وأشار البياتي، في حوار معه عبر "بانوراما" إلى أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио
العراق.. الصدر يمهل القوى السياسية 30 يوما لحسم ملف تشكيل الحكومة
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تناقش الحلقة إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن تحوّله إلى المعارضة، لمدة لا تقل عن 30 يوماً، بعد ما وصفه بـ "ازدياد التكالب عليه من الداخل الخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية".
أكد الصدر في تغريدة له على أنه "إذا نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فيها ونعمت"، محذراً أن عكس ذلك سيكون "لنا قرار آخر نعلنه في حينها".
المختص بالشأن العراقي، سرمد البياتي، يرى أن
"أزمة تشكيل الحكومة تملك بعدًا دستوريًا، داعيًا إلى تعديد الدستور والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
وأشار البياتي، في حوار معه عبر "بانوراما
" إلى أنه
"في حال لم تشكل حكومة خلال 30 يومًا، فقد يذهب الصدر إلى تشكيل حكومة وربما عبر خيار اللجوء إلى الشارع وفرض الأمر الواقع".
التفاصيل في الملف الصوتي...