https://arabic.sputniknews.com/20220516/المسلحون-الأوكرانيون-يقتادون-سكان-أوديسا-ممن-لديهم-أراء-مؤيدة-لروسيا-لجهات-غير-معلومة-1062315222.html

المسلحون الأوكرانيون يقتادون سكان أوديسا ممن لديهم أراء مؤيدة لروسيا لجهات غير معلومة

المسلحون الأوكرانيون يقتادون سكان أوديسا ممن لديهم أراء مؤيدة لروسيا لجهات غير معلومة

أعلن قائد المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الإثنين، أن مسلحي قوات الدفاع الإقليمي بالتعاون مع الاستخبارات... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T18:51+0000

2022-05-16T18:51+0000

2022-05-16T18:51+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059080370_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_48a22b489e013e8dbe1d400311f97571.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تقوم كتائب الدفاع الإقليمي في أوديسا بالتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية بالتجول من شقة إلى شقة في المباني السكنية ، وكذلك المنازل الخاصة من أجل رصد السكان الذين لديهم وجهات نظر موالية لروسيا، على غرار الغارات السابقة في خاركوف ونيكولاييف، سومي ، تشيرنيهيف وعدد من المناطق السكنية الأخرى".وتابع ميزينتسيف: "يتعرض المواطنون الذين تحتوي هواتفهم على صور أو مقاطع فيديو لنتائج تدمير القوات المسلحة الروسية للأهداف العسكرية الأوكرانية، أو مراسلات عبر الرسائل الفورية أو مكالمات إلى أرقام روسية، للعنف الجسدي، ثم يتم اقتيادهم في اتجاه غير معروف".ووفقًا لميزينتسيف، فإن مثل هذه التصرفات، التي يقوم بها نظام كييف تظهر مرة أخرى موقفا غير إنساني تجاه مصير مواطني أوكرانيا وتشير إلى تجاهل كامل لجميع قواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي.وأضاف الجنرال: "مرة أخرى ندعو دول ما يسمى بالغرب المتحضر إلى التوقف عن "غض الطرف" عن الحقائق الفظيعة للجرائم التي ترتكبها سلطات كييف ضد شعبها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستخدم-مدارس-ومبان-سكنية-في-دونيتسك-كنقاط-لإطلاق-النار-1062238067.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا