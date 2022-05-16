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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/المسلحون-الأوكرانيون-يقتادون-سكان-أوديسا-ممن-لديهم-أراء-مؤيدة-لروسيا-لجهات-غير-معلومة-1062315222.html
المسلحون الأوكرانيون يقتادون سكان أوديسا ممن لديهم أراء مؤيدة لروسيا لجهات غير معلومة
المسلحون الأوكرانيون يقتادون سكان أوديسا ممن لديهم أراء مؤيدة لروسيا لجهات غير معلومة
أعلن قائد المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الإثنين، أن مسلحي قوات الدفاع الإقليمي بالتعاون مع الاستخبارات... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T18:51+0000
2022-05-16T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تقوم كتائب الدفاع الإقليمي في أوديسا بالتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية بالتجول من شقة إلى شقة في المباني السكنية ، وكذلك المنازل الخاصة من أجل رصد السكان الذين لديهم وجهات نظر موالية لروسيا، على غرار الغارات السابقة في خاركوف ونيكولاييف، سومي ، تشيرنيهيف وعدد من المناطق السكنية الأخرى".وتابع ميزينتسيف: "يتعرض المواطنون الذين تحتوي هواتفهم على صور أو مقاطع فيديو لنتائج تدمير القوات المسلحة الروسية للأهداف العسكرية الأوكرانية، أو مراسلات عبر الرسائل الفورية أو مكالمات إلى أرقام روسية، للعنف الجسدي، ثم يتم اقتيادهم في اتجاه غير معروف".ووفقًا لميزينتسيف، فإن مثل هذه التصرفات، التي يقوم بها نظام كييف تظهر مرة أخرى موقفا غير إنساني تجاه مصير مواطني أوكرانيا وتشير إلى تجاهل كامل لجميع قواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي.وأضاف الجنرال: "مرة أخرى ندعو دول ما يسمى بالغرب المتحضر إلى التوقف عن "غض الطرف" عن الحقائق الفظيعة للجرائم التي ترتكبها سلطات كييف ضد شعبها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستخدم-مدارس-ومبان-سكنية-في-دونيتسك-كنقاط-لإطلاق-النار-1062238067.html
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المسلحون الأوكرانيون يقتادون سكان أوديسا ممن لديهم أراء مؤيدة لروسيا لجهات غير معلومة

18:51 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورلوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022
لوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن قائد المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الإثنين، أن مسلحي قوات الدفاع الإقليمي بالتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية في أوديسا يبحثون عن السكان ممن توجد في هواتفهم مكالمات مع أرقام روسية ثم يقودوهم إلى جهات غير معلومة.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تقوم كتائب الدفاع الإقليمي في أوديسا بالتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية بالتجول من شقة إلى شقة في المباني السكنية ، وكذلك المنازل الخاصة من أجل رصد السكان الذين لديهم وجهات نظر موالية لروسيا، على غرار الغارات السابقة في خاركوف ونيكولاييف، سومي ، تشيرنيهيف وعدد من المناطق السكنية الأخرى".
وتابع ميزينتسيف: "يتعرض المواطنون الذين تحتوي هواتفهم على صور أو مقاطع فيديو لنتائج تدمير القوات المسلحة الروسية للأهداف العسكرية الأوكرانية، أو مراسلات عبر الرسائل الفورية أو مكالمات إلى أرقام روسية، للعنف الجسدي، ثم يتم اقتيادهم في اتجاه غير معروف".
ووفقًا لميزينتسيف، فإن مثل هذه التصرفات، التي يقوم بها نظام كييف تظهر مرة أخرى موقفا غير إنساني تجاه مصير مواطني أوكرانيا وتشير إلى تجاهل كامل لجميع قواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف الجنرال: "مرة أخرى ندعو دول ما يسمى بالغرب المتحضر إلى التوقف عن "غض الطرف" عن الحقائق الفظيعة للجرائم التي ترتكبها سلطات كييف ضد شعبها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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