https://arabic.sputniknews.com/20220516/اليابان-شاب-يهرب-بالأموال-المخصصة-لبلدته-للإغاثة-من-كورونا--1062294653.html

اليابان... شاب يهرب بالأموال المخصصة لبلدته للإغاثة من كورونا ‏

اليابان... شاب يهرب بالأموال المخصصة لبلدته للإغاثة من كورونا ‏

هرب شاب في اليابان واختفى، بعد أن تلقى مدفوعات إغاثة من فيروس "كورونا" المستجد لـ463 أسرة ‏في بلدته الشهر الماضي.‏ 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T11:16+0000

2022-05-16T11:16+0000

2022-05-16T11:16+0000

مجتمع

منوعات

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وكان الشاب الذي لم يذكر اسمه، ويبلغ 24 عاما، تلقى 358857 دولارا أمريكيا من المساعدات المالية للأشخاص في مدينة أبو بمحافظة ياماغوتشي، والتي تم إيداعها في حسابه المصرفي في 8 نيسان/ أبريل الماضي، لكنه رفض إعادة الأموال، وفقا لمنفذ الأخبار "Japan Today" الياباني.وتم تحويل الأموال إلى الشاب عن طريق الخطأ، بسبب مشكلة في التنسيق، وبمجرد حصوله على الأموال، بدأ في تحويل المبلغ الإجمالي من حسابه بزيادات يومية صغيرة، لتجنّب اكتشافه.وعندما تمكنت سلطات البلدة من الوصول إلى الشاب في 21 أبريل، أخبرهم أن الأموال نفدت بالكامل، وأوضح لهم أنه تم تحويل جميع الأموال إلى حساب في مؤسسة مالية أخرى، ولا يمكنه إعادة الأموال إلى الحساب الأصلي، وسيقوم بالتعويض عن جريمته.وفي 12 مايو/ أيار الجاري، رفعت البلدة دعوى قضائية ضد الشاب، للمطالبة بسداد أموال الإغاثة وأي رسوم قانونية، لكنه اختفى من منزله بحلول ذلك الوقت.وكان الشاب انتقل إلى مدينة أبو في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، من خلال برنامج حكومي يهدف إلى إعادة إعمار المناطق الريفية.ووصف سكان البلدة الشاب بأنه "فتى طيب وشاب ووسيم"، بينما قال صاحب المنزل الذي كان يسكن فيه للصحفيين إنه دفع بالفعل إيجار شهر مايو.

https://arabic.sputniknews.com/20180421/بالصور-نساء-اليابان-يلجأن-لـظل-رجل-من-أجل-حماية-منازلهن-1031788387.html

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