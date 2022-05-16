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انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي وإصابة زوجته
انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي وإصابة زوجته
وقع انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الاثنين، نتيجة لتسرب الغاز، أسفر عن إصابة زوجته ونقلها إلى المستشفى، بحسب إعلام محلي. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:23+0000
2022-05-16T11:23+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقلت إذاعة موزاييك عن مصدر أمني مطلع أن انفجارا وقع بالمنزل الوظيفي لوزير الداخلية بالعاصمة تونس، إثر تسرب للغاز.وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن إصابة الوزير الذي كان متواجدا بالمنزل وقت وقوع الانفجار، فيما أصيبت زوجته بإصابات طفيفة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.ويشغل شرف الدين منصب وزير الداخلية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان رئيسا لحملة الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الانتخابات التي جرت عام 2019.
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أخبار تونس اليوم

انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي وإصابة زوجته

11:23 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Meriem Gdiraشوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Meriem Gdira
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وقع انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الاثنين، نتيجة لتسرب الغاز، أسفر عن إصابة زوجته ونقلها إلى المستشفى، بحسب إعلام محلي.
ونقلت إذاعة موزاييك عن مصدر أمني مطلع أن انفجارا وقع بالمنزل الوظيفي لوزير الداخلية بالعاصمة تونس، إثر تسرب للغاز.
وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن إصابة الوزير الذي كان متواجدا بالمنزل وقت وقوع الانفجار، فيما أصيبت زوجته بإصابات طفيفة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ويشغل شرف الدين منصب وزير الداخلية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان رئيسا لحملة الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الانتخابات التي جرت عام 2019.
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