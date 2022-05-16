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https://arabic.sputniknews.com/20220516/بايدن-والسيدة-الأولى-يزوران-مدينة-بوفالو-حيث-قتل-10-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-1062284016.html
بايدن والسيدة الأولى يزوران مدينة بوفالو حيث قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار
بايدن والسيدة الأولى يزوران مدينة بوفالو حيث قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار
أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى سيزوران مدينة بوفالو بولاية نيويورك، حيث قتل عشرة أشخاص في إطلاق نار في سوبر ماركت. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T01:46+0000
2022-05-16T01:47+0000
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي للبيت ألأبيض أن "الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى سيزوران بوفالو يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو/أيار/".وكان شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما قد قتل بالرصاص عشرة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين، السبت، في سوبرماركت في حي بافالو، الذي تقطنه أغلبية من المواطنين ذوي البشرة السمراء في نيويورك.ولم تستبعد السلطات وجود دافع عنصري في تصرفات مطلق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مقتل-شخص-وإصابة-5-آخرين-في-حادث-إطلاق-نار-في-كنيسة-بكاليفورنيا-الأمريكية-1062283332.html
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جو بايدن

بايدن والسيدة الأولى يزوران مدينة بوفالو حيث قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار

01:46 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 01:47 GMT 16.05.2022)
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
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أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى سيزوران مدينة بوفالو بولاية نيويورك، حيث قتل عشرة أشخاص في إطلاق نار في سوبر ماركت.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي للبيت ألأبيض أن "الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى سيزوران بوفالو يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو/أيار/".
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية
أمس, 22:22 GMT
وكان شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما قد قتل بالرصاص عشرة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين، السبت، في سوبرماركت في حي بافالو، الذي تقطنه أغلبية من المواطنين ذوي البشرة السمراء في نيويورك.
ولم تستبعد السلطات وجود دافع عنصري في تصرفات مطلق النار.
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