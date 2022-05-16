https://arabic.sputniknews.com/20220516/بريطانيا-يجب-انضمام-فنلندا-والسويد-لـ-الناتو-في-أسرع-وقت-1062318640.html
بريطانيا: يجب انضمام فنلندا والسويد لـ "الناتو" في أسرع وقت
بريطانيا: يجب انضمام فنلندا والسويد لـ "الناتو" في أسرع وقت
دعت بريطانيا إلى سرعة انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أسرع وقت ممكن، وذلك بعدما قدمت الدولتان طلبات الانضمام للحلف. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T20:19+0000
2022-05-16T20:19+0000
2022-05-16T20:19+0000
العالم
بريطانيا
الناتو
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين.وتابعت: "تتقاسم الأمتان (فنلندا والسويد) قيم الديمقراطية والحرية الخاصة بنا"، مضيفة: "يجب أن تنضم الدولتان إلى الحلف في أسرع وقت ممكن".وكانت روسيا حذرت في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو، سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.وسبق وأن أعلنت كل من فنلندا والسويد، عن رغبتهما للانضمام إلى حلف الناتو، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/فنلندا-ينبغي-أن-يكون-بمقدورنا-نشر-قوات-من-الناتو-على-أراضينا-1062309438.html
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العالم, بريطانيا, الناتو
بريطانيا: يجب انضمام فنلندا والسويد لـ "الناتو" في أسرع وقت
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دعت بريطانيا إلى سرعة انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أسرع وقت ممكن، وذلك بعدما قدمت الدولتان طلبات الانضمام للحلف.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين.
وقالت تروس: "نرحب بقرارات فنلندا والسويد الخاصة بالانضمام لحلف شمال الأطلسي
".
وتابعت: "تتقاسم الأمتان (فنلندا والسويد
) قيم الديمقراطية والحرية الخاصة بنا"، مضيفة: "يجب أن تنضم الدولتان إلى الحلف في أسرع وقت ممكن".
وكانت روسيا حذرت في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد
على الانضمام لحلف الناتو، سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.
وسبق وأن أعلنت كل من فنلندا والسويد، عن رغبتهما للانضمام إلى حلف الناتو
، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.