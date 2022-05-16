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https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوتين-الناتو-يتخطى-حدوده-الجيوسياسية-والأمر-يستدعي-رد-فعل-من-قبلنا--1062297351.html
بوتين: الناتو يتخطى حدوده الجيوسياسية.. والأمر يستدعي رد فعل من قبلنا
بوتين: الناتو يتخطى حدوده الجيوسياسية.. والأمر يستدعي رد فعل من قبلنا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين أن حلف شمال الأطلسي(الناتو) تخطى حدوده الجيوسياسية وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

بوتين: الناتو يتخطى حدوده الجيوسياسية.. والأمر يستدعي رد فعل من قبلنا

12:05 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 16.05.2022)
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين أن حلف شمال الأطلسي(الناتو) تخطى حدوده الجيوسياسية وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من قبلنا.
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