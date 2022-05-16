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https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوتين-النازية-متفشية-في-أوكرانيا-والعالم-الغربي-أعمى-ويشجع-تصرفات-النازيين-1062303239.html
بوتين: النازية متفشية في أوكرانيا والعالم الغربي أعمى ويشجع تصرفات النازيين
بوتين: النازية متفشية في أوكرانيا والعالم الغربي أعمى ويشجع تصرفات النازيين
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين أن التطرف موجود في جميع البلدان، لكن الحالة النازية الموجودة في أوكرانيا تعد استثنائية وغير متنشرة بهذا الحجم... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:28+0000
2022-05-16T13:28+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال قمة معاهدة الأمن الجماعي: لا يتم تمجيد النازيين في أي مكان على مستوى الدولة ولا يوجد في أي من البلدان المتحضرة مواكب لمشاعل النازيين الجدد التي تحمل رموزهم بدعم من السلطات المحلية". وأضاف بوتين قائلا: "إن النازية الجديدة منتشرة منذ فترة طويلة في أوكرانيا، في حين أنها مصحوبة بـ "موجة من الخوف من روسيا في المجتمع الغربي".وتابع بوتين: "لسوء الحظ ، في بلدنا المجاور أوكرانيا كانت النازية الجديدة متفشية منذ فترة طويلة والتي يتغاضى عنها بعض شركائنا من ما يسمى بالغرب الجماعي ويشجعون أنشطتهم في الواقع وكل هذا مصحوب بتصاعد غير مسبوق من الخوف من روسيا في ما يسمى بالدول المتحضرة والصحيحة سياسيا في المجتمع الغربي ".
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روسيا

بوتين: النازية متفشية في أوكرانيا والعالم الغربي أعمى ويشجع تصرفات النازيين

13:28 GMT 16.05.2022
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كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين أن التطرف موجود في جميع البلدان، لكن الحالة النازية الموجودة في أوكرانيا تعد استثنائية وغير متنشرة بهذا الحجم في أوروبا.
وقال بوتين خلال قمة معاهدة الأمن الجماعي: لا يتم تمجيد النازيين في أي مكان على مستوى الدولة ولا يوجد في أي من البلدان المتحضرة مواكب لمشاعل النازيين الجدد التي تحمل رموزهم بدعم من السلطات المحلية".
وأضاف بوتين قائلا: "إن النازية الجديدة منتشرة منذ فترة طويلة في أوكرانيا، في حين أنها مصحوبة بـ "موجة من الخوف من روسيا في المجتمع الغربي".
وتابع بوتين: "لسوء الحظ ، في بلدنا المجاور أوكرانيا كانت النازية الجديدة متفشية منذ فترة طويلة والتي يتغاضى عنها بعض شركائنا من ما يسمى بالغرب الجماعي ويشجعون أنشطتهم في الواقع وكل هذا مصحوب بتصاعد غير مسبوق من الخوف من روسيا في ما يسمى بالدول المتحضرة والصحيحة سياسيا في المجتمع الغربي ".
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