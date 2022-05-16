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https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوتين-الهدف-من-المختبرات-البيولوجية-الأميركية-هو-دراسة-تفاصيل-انتشار-الفيروسات-1062300176.html
بوتين: الهدف من المختبرات البيولوجية الأميركية هو دراسة تفاصيل انتشار الفيروسات
بوتين: الهدف من المختبرات البيولوجية الأميركية هو دراسة تفاصيل انتشار الفيروسات
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهدف من المختبرات البيولوجية الأميركية بعد الاتحاد السوفياتي هو جمع المواد البيولوجية ودراسة تفاصيل... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:39+0000
2022-05-16T12:39+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
الأسلحة البيولوجية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال قمة معاهدة الأمن الجماعي: "كما هو معروف، أنشأ البنتاغون العشرات من المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة في منطقتنا المشتركة. وهم ليسوا مشغولين بأي حال من الأحوال في تقديم المساعدة الطبية لسكان تلك البلدان التي بدأوا فيها أنشطتهم. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في جمع المواد البيولوجية ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضهم الخاصة".من جهة ثانية، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، أن حلف شمال الأطلسي(الناتو) تخطى حدوده الجيوسياسية وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من قبلنا.واقترح الرئيس بوتين خلال كلمته ضمن افتتاح قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي منح رابطة الدول المستقلة مركز مراقب في المنظمة الإقليمية، مؤكدا أن بلاده بصدد إجراء سلسلة كاملة من التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع الدول التي تدخل ضمن معاهدة الأمن الجماعي في الخريف المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الأسلحة-البيولوجية-مسببات-الأمراض-وانتشارها-والمحظورات-1061363577.html
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العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, الأسلحة البيولوجية

بوتين: الهدف من المختبرات البيولوجية الأميركية هو دراسة تفاصيل انتشار الفيروسات

12:39 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهدف من المختبرات البيولوجية الأميركية بعد الاتحاد السوفياتي هو جمع المواد البيولوجية ودراسة تفاصيل انتشار الفيروسات.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال قمة معاهدة الأمن الجماعي: "كما هو معروف، أنشأ البنتاغون العشرات من المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة في منطقتنا المشتركة. وهم ليسوا مشغولين بأي حال من الأحوال في تقديم المساعدة الطبية لسكان تلك البلدان التي بدأوا فيها أنشطتهم. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في جمع المواد البيولوجية ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضهم الخاصة".
الأسلحة البيولوجية على مدار العصور - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
الأسلحة البيولوجية... مسببات الأمراض وانتشارها والمحظورات
19 أبريل, 11:18 GMT
من جهة ثانية، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، أن حلف شمال الأطلسي(الناتو) تخطى حدوده الجيوسياسية وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من قبلنا.
واقترح الرئيس بوتين خلال كلمته ضمن افتتاح قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي منح رابطة الدول المستقلة مركز مراقب في المنظمة الإقليمية، مؤكدا أن بلاده بصدد إجراء سلسلة كاملة من التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع الدول التي تدخل ضمن معاهدة الأمن الجماعي في الخريف المقبل.
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