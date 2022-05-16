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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيحاول-التوصل-إلى-موقف-مشترك-بين-الأعضاء-بشأن-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1062286992.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:27+0000
2022-05-16T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد بوريل سعي الاتحاد للوصول إلى حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وإلى موقف مشترك بشأن الحظر النفطي، مشيرا إلة عدم وجود توجد ثقة بالتوصل إلى مثل هذا القرار حتى الآن.وأضاف: "سنواصل المناقشات، سنواصل توضيح حجج كل جانب، دوري ليس انتقاد أي شخص، بل التوصل إلى توافق في الآراء. سنفعل كل ما في وسعنا بشأن الحظر، لكن لا يمكنني ضمان حدوث ذلك".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

07:27 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Javier Soriano
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قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم في بروكسل.
وأكد بوريل سعي الاتحاد للوصول إلى حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وإلى موقف مشترك بشأن الحظر النفطي، مشيرا إلة عدم وجود توجد ثقة بالتوصل إلى مثل هذا القرار حتى الآن.
وأضاف: "سنواصل المناقشات، سنواصل توضيح حجج كل جانب، دوري ليس انتقاد أي شخص، بل التوصل إلى توافق في الآراء. سنفعل كل ما في وسعنا بشأن الحظر، لكن لا يمكنني ضمان حدوث ذلك".
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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