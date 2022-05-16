عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوريل-الاقتصاد-العالمي-على-حافة-سقوط-بسبب-أزمة-أوكرانيا-1062298129.html
بوريل: الاقتصاد العالمي على حافة سقوط بسبب أزمة أوكرانيا
بوريل: الاقتصاد العالمي على حافة سقوط بسبب أزمة أوكرانيا
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول أوروبا قلقة إزاء أزمة أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:14+0000
2022-05-16T12:24+0000
صور
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062297004_34:0:1239:678_1920x0_80_0_0_a04b35381bf4d5537c098330bbf43fe7.jpg
وأعلن بوريل قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي أن "العالم قد يواجه أزمة اقتصادية شديدة بما فيها ارتفاع أسعار التغذية والطاقة".وكان عدد من دول الغرب فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أعرب قادة أوروبا عن نيتهم التخلي عن النفط والغاز الروسيين بالكامل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062297004_184:0:1088:678_1920x0_80_0_0_f648701d3f71febee107882def8f398d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صور, وسائط متعددة, كاريكاتير

بوريل: الاقتصاد العالمي على حافة سقوط بسبب أزمة أوكرانيا

12:14 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 16.05.2022)
أزمة اقتصادية عالمية
أزمة اقتصادية عالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
تابعنا عبرTelegram
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول أوروبا قلقة إزاء أزمة أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل.
وأعلن بوريل قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي أن "العالم قد يواجه أزمة اقتصادية شديدة بما فيها ارتفاع أسعار التغذية والطاقة".
وكان عدد من دول الغرب فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أعرب قادة أوروبا عن نيتهم التخلي عن النفط والغاز الروسيين بالكامل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала