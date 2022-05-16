https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوريل-الاقتصاد-العالمي-على-حافة-سقوط-بسبب-أزمة-أوكرانيا-1062298129.html
بوريل: الاقتصاد العالمي على حافة سقوط بسبب أزمة أوكرانيا
بوريل: الاقتصاد العالمي على حافة سقوط بسبب أزمة أوكرانيا
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول أوروبا قلقة إزاء أزمة أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:14+0000
2022-05-16T12:14+0000
2022-05-16T12:24+0000
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وأعلن بوريل قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي أن "العالم قد يواجه أزمة اقتصادية شديدة بما فيها ارتفاع أسعار التغذية والطاقة".وكان عدد من دول الغرب فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أعرب قادة أوروبا عن نيتهم التخلي عن النفط والغاز الروسيين بالكامل.
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سبوتنيك عربي
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بوريل: الاقتصاد العالمي على حافة سقوط بسبب أزمة أوكرانيا
12:14 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول أوروبا قلقة إزاء أزمة أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل.
وأعلن بوريل قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي أن "العالم قد يواجه أزمة اقتصادية شديدة بما فيها ارتفاع أسعار التغذية والطاقة".
وكان عدد من دول الغرب فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أعرب قادة أوروبا عن نيتهم التخلي عن النفط والغاز الروسيين بالكامل.