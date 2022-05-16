https://arabic.sputniknews.com/20220516/تبدلات-يشهدها-البرلمان-اللبناني-الجديد-ولا-أغلبية-مطلقة-لأي-فريق-سياسي--1062296085.html

تبدلات يشهدها البرلمان اللبناني الجديد ولا أغلبية مطلقة لأي فريق سياسي

تبدلات يشهدها البرلمان اللبناني الجديد ولا أغلبية مطلقة لأي فريق سياسي

تتواصل عملية فرز الأصوات للانتخابات النيابية التي جرت يوم أمس الأحد، وبانتظار النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية، تشير نتائج الماكينات الحزبية إلى تقدم... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T11:45+0000

2022-05-16T11:45+0000

2022-05-16T11:45+0000

العالم العربي

لبنان

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وتمكن حزب "القوات اللبنانية" من إحداث خرق بارز في دائرة جزين، جنوب لبنان من خلال فوز مرشحته غادة أيوب، كما تمكن من زيادة عدد نوابه في دائرة بيروت الأولى ودائرتي كسروان والمتن، كما حافظ على المقعد الماروني في دائرة بعلبك الهرمل من خلال فوز مرشحه أنطوان حبشي.ويرجح أن يمتلك حزب "القوات اللبنانية" الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان الجديد.في المقابل بحسب النتائج الأولية فقد خسر "التيار الوطني الحر" مقاعده في دائرة جزين، وخسر مقعدين له في دائرة بيروت الأولى وآخر في دائرة كسروان.عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر وليد الأشقر يقول لـ"سبوتنيك" إن "الماكينة الانتاخبية تعطينا حتى الساعة 20 مقعداً موزعين على كامل الأراضي اللبنانية"، لافتاً إلى أن "هناك نقاط إيجابية عديدة من أبرزها دخولنا إلى مناطق لم يكن لدينا تواجد فيها مثل البقاع الغربي وبعلبك بالإضافة إلى تصدر "التيار الوطني" كل لوائح منطقة عكار ونعلم خصوصية المنطقة والنقاط السلبية هي خسارة المقاعد في جزين مع أن النتائج ليست نهائية بعد، ولكن لا يوجد أي شيء أكيد حتى الساعة".وأكد على أن "كتلة لـ"التيار الوطني الحر" مؤلفة من 20 نائباً رغم كل الذي حصل من ضغوطات وحملات شوهت صورة التيار ورئيسه ورئيس الجمهورية منذ 17 تشرين وحتى اليوم، تعتبر إنجازا بحد ذاته".وأوضح الأشقر أن "القوات اللبنانية" حسنت موقعها لكن تحسين موقعها غير مرتبط بـ"التيار الوطني" إلا في منطقة جزين التي تحدثنا أنه يوجد تراجع للتيار ويبدو أنه سيكون لصالح القوات ولكن لا شيء محسوم وفي باقي المناطق الأرقام كما كانت متوقعة، مضيفاً: "وبالتالي أكلوا من صحن غيرنا وهذه هي المعركة التي حصلت ونحتكم للشعب وقراره بالرغم من ملاحظاتنا العديدة على الإنفاق المالي الكبير الضخم من قبل "القوات اللبنانية" وهذا ما أثر بمكان ما على قرار عدد من الناخبين".وفي حين حافظ تحالف "حركة أمل" و"حزب الله" على كامل مقاعدهما في الدوائر الشيعية، يلاحظ الخرق البارز الذي أحدثه مرشح ما تسمى بقوى التغيير "المجتمع المدني" إلياس جراده في دائرة الجنوب الثالثة مقابل خسارة المرشح المدعوم من "حزب الله" أسعد حردان.وقد أحدثت لوائح التغيير خروقات بارزة في الإنتخابات، لعل من أهمها فوز مارك ضو بالمقعد الدرزي في دائرة عاليه بجبل لبنان مقابل خسارة رئيس "الحزب الديمقراطي" النائب طلال إرسلان.كما حصدت لوائح التغيير مقاعد برلمانية في كل من دائرة بيروت الثانية ودائرة جبل لبنان الرابعة، بحيث قد تصل كتلتها البرلمانية لأكثر من عشرة نواب.وفي ظل مقاطعة "تيار المستقبل" للانتخابات النيابية، تشرذمت المقاعد البرلمانية السنية على العديد من اللوائح الإنتخابية، أبرزها فوز لائحة النائب أسامة سعد بمقعدي مدينة صيدا، وتوزع المقاعد السنّية في دائرة بيروت الثانية على أكثر من لائحة انتخابية، فضلا عن إمكانية حصول المرشح أشرف ريفي على ثلاثة حواصل انتخابية في مدينة طرابلس.وبحسب متابعين فإن نتيجة الانتخابات النهائية قد تلعب دورا هاما بالنسبة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما تعقّد مسألة انتخاب رئيس جديد للحكومة في ظل توزع المقاعد البرلمانية السنية على أكثر من تكتل سياسي من توجهات سياسية مختلفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/خبير-في-الانتخابات-التغيير-لن-يحصل-في-لبنان-وقوى-8-آذار-لديها-حظوظ-أكثر--1062272048.html

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