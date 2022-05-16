https://arabic.sputniknews.com/20220516/تحرير-دونباس-إعادة-الكهرباء-إلى-ماريوبول-1062284880.html
تحرير دونباس.. إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
تحرير دونباس.. إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
عادت الكهرباء وكذلك إمدادات الماء إلى مدينة ماريوبول. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T05:37+0000
2022-05-16T05:37+0000
2022-05-16T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ماريوبول هي واحدة من المدن الكبرى في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة وثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها عن السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. ودخلتها قوات تابعة لنظام كييف في عام 2015. وحررتها أخيرا قوات جمهورية دونيتسك بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.وأوقفت القوات الأوكرانية إمدادات الكهرباء والماء لمدينة ماريوبول منذ منتصف مارس/آذار الماضي.وأخبرت سيدة من سكان ماريوبول "سبوتنيك" بأن الكهرباء عادت إلى ديارهم في 15 مايو/أيار. وأعيد إمداد المدينة بالماء أيضا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 16 أبريل/نيسان تطهير ماريوبول من قوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب ومسلحي فوج "آزوف" المتكوّن من العناصر المتطرفة المؤيدة للنازية الجديدة. وتمت محاصرة فلولهم في مجمع "آزوفستال" للحديد والصلب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
تحرير دونباس.. إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
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عادت الكهرباء وكذلك إمدادات الماء إلى مدينة ماريوبول.
ماريوبول هي واحدة من المدن الكبرى في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة وثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها عن السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. ودخلتها قوات تابعة لنظام كييف في عام 2015. وحررتها أخيرا قوات جمهورية دونيتسك بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.
وأوقفت القوات الأوكرانية إمدادات الكهرباء والماء لمدينة ماريوبول منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وأخبرت
سيدة من سكان ماريوبول "سبوتنيك" بأن الكهرباء عادت إلى ديارهم في 15 مايو/أيار. وأعيد إمداد المدينة بالماء أيضا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 16 أبريل/نيسان تطهير ماريوبول من قوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب ومسلحي فوج "آزوف" المتكوّن من العناصر المتطرفة المؤيدة للنازية الجديدة. وتمت محاصرة فلولهم في مجمع "آزوفستال" للحديد والصلب.