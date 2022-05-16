https://arabic.sputniknews.com/20220516/ترامب-يشيد-بشجاعته-خلال-زيارة-مفاجئة-قام-بها-إلى-العراق-1062292721.html
ترامب يشيد بشجاعته خلال زيارة "مفاجئة" قام بها إلى العراق
ترامب يشيد بشجاعته خلال زيارة "مفاجئة" قام بها إلى العراق
أشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشجاعته خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى العراق، أثناء فترة رئاسته. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:34+0000
2022-05-16T10:34+0000
2022-05-16T10:34+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وسرد لمؤيديه خلال حديثه ضمن جولة "الحرية الأمريكية" في مركز مؤتمرات أوستن، بولاية تكساس الأمريكية، يوم السبت الماضي، قصة وصوله إلى العراق بينما كانت طائرة الرئاسة التي كان يستقلها مغلقة الأنوار قبل هبوطها، لدواع أمنية، وفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وعلى الرغم من أن ترامب لم يقدم أي تفاصيل حول وقت ومكان رحلته، فقد زار بشكل خاص القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، خلال رحلة مفاجئة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.وعن تفاصيل الرحلة قال ترامب: "لقد هبطنا في طائرة الرئاسة في الصحراء دون مدرج، وكانت النوافذ كلها مظلمة، وأخبرني الطيارون: "سيدي، عليك أن تغلق نوافذك الآن وستنطفئ جميع الأضواء في طائرة الرئاسة، فرددت: "لماذا؟ لقد أنفقنا للتو 2 تريليون دولار في هذه المنطقة، علينا أن نطفئ أنوارنا عندما ندخل؟ ما نوع الجحيم من العمل الذي قمنا به؟".وتابع: "لم أر شيئا كهذا قط، لقد أغلقوا وأطفؤوا كل الأضواء، ولم أستطع رؤية أي شيء، لكنني صعدت مع الطيارين، وكنت مع قائد الطائرة وطرنا ونحن عميان".بعدها، سأل الرئيس الأمريكي السابق، مؤيديه في التجمع إن كان ينبغي أن يمنح نفسه ميدالية الشرف في الكونغرس لكونه "شجاعا جدا" أثناء الهبوط بالطائرة في العراق وهي مطفأة الأنوار.وقال: "هل مسموح لي أن أمنح نفسي وسام الشرف في الكونغرس لكوني شجاعا جدا للجلوس هناك ومشاهدتنا وهبوطنا في وسط الصحراء بدون مدرج؟".وأشاد دونالد ترامب بطياري الرئاسة، مؤكدا أنهم أفضل مظهرا من الممثل الأمريكي، توم كروز، بمناسبة تجسيده دور طيار حربي في أحدث أفلامه "Top Gun: Maverick"، الذي سيطرح في دور العرض السينمائي خلال الشهر الجاري.
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يشيد بشجاعته خلال زيارة "مفاجئة" قام بها إلى العراق
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أشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشجاعته خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى العراق، أثناء فترة رئاسته.
وسرد لمؤيديه خلال حديثه ضمن جولة "الحرية الأمريكية" في مركز مؤتمرات أوستن، بولاية تكساس الأمريكية، يوم السبت الماضي، قصة وصوله إلى العراق بينما كانت طائرة الرئاسة التي كان يستقلها مغلقة الأنوار قبل هبوطها، لدواع أمنية، وفقا صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية.
وعلى الرغم من أن ترامب لم يقدم أي تفاصيل حول وقت ومكان رحلته، فقد زار بشكل خاص القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، خلال رحلة مفاجئة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.
وعن تفاصيل الرحلة قال ترامب: "لقد هبطنا في طائرة الرئاسة في الصحراء دون مدرج، وكانت النوافذ كلها مظلمة، وأخبرني الطيارون: "سيدي، عليك أن تغلق نوافذك الآن وستنطفئ جميع الأضواء في طائرة الرئاسة، فرددت: "لماذا؟ لقد أنفقنا للتو 2 تريليون دولار في هذه المنطقة، علينا أن نطفئ أنوارنا عندما ندخل؟ ما نوع الجحيم من العمل الذي قمنا به؟".
وتابع: "لم أر شيئا كهذا قط، لقد أغلقوا وأطفؤوا كل الأضواء، ولم أستطع رؤية أي شيء، لكنني صعدت مع الطيارين، وكنت مع قائد الطائرة وطرنا ونحن عميان".
بعدها، سأل الرئيس الأمريكي السابق، مؤيديه في التجمع إن كان ينبغي أن يمنح نفسه ميدالية الشرف في الكونغرس لكونه "شجاعا جدا" أثناء الهبوط بالطائرة في العراق وهي مطفأة الأنوار.
وقال: "هل مسموح لي أن أمنح نفسي وسام الشرف في الكونغرس لكوني شجاعا جدا للجلوس هناك ومشاهدتنا وهبوطنا في وسط الصحراء بدون مدرج؟".
وأشاد دونالد ترامب بطياري الرئاسة، مؤكدا أنهم أفضل مظهرا من الممثل الأمريكي، توم كروز، بمناسبة تجسيده دور طيار حربي في أحدث أفلامه "Top Gun: Maverick"، الذي سيطرح في دور العرض السينمائي خلال الشهر الجاري.