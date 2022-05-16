https://arabic.sputniknews.com/20220516/تونس-تتراجع-عن-الزيادة-الأخيرة-في-أسعار-أعلاف-المواشي-والأبقار-1062304122.html
تونس تتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار أعلاف المواشي والأبقار
تونس تتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار أعلاف المواشي والأبقار
أعلن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الإثنين، التراجع عن قرار زيادة أسعار أعلاف المواشي والأبقار وتقليصها إلى النصف بالنسبة لأعلاف... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:49+0000
2022-05-16T13:49+0000
2022-05-16T13:49+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ودون الرياحي عبر فيسبوك معلنا ''التراجع كليا عن الزيادة الأخيرة في أعلاف المواشي والابقار الحلوب والتقليص من حجم الزيادة في أسعار مختلف التركيبات العلفية للدواجن من 300 دينار تونسي إلى 150دينار تونسي للطن الواحد".وفي وقت سابق، نفت الحكومة التونسية، يوم الخميس الماضي، ما تردد بشأن اتخاذ قرار برفع أسعار اللحوم والدواجن وبعض السلع الغذائية.ونقلت إذاعة "بنزرت إف إم" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، وزير التشغيل المهني والتكوين، نصر الدين النصيبي، تصريحاته في ندوة عقدت في قصر الحكومة في القصبة.وأكد النصيبي أن حكومة بودن لم تتخذ أي قرار بالزيادة في الأسعار، وذلك في إجابة عن سؤال حول ما يروج من معلومات بخصوص الترفيع في أسعار لحوم الدواجن والبيض والحليب.في السياق ذاته، أضاف المتحدث باسم الحكومة التونسية أن الحكومة تعمل وتركز في الفترة الحالية على كيفية خفض التكاليف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس تتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار أعلاف المواشي والأبقار
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أعلن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الإثنين، التراجع عن قرار زيادة أسعار أعلاف المواشي والأبقار وتقليصها إلى النصف بالنسبة لأعلاف الدواجن.
ودون الرياحي عبر فيسبوك معلنا ''التراجع كليا عن الزيادة الأخيرة في أعلاف المواشي والابقار الحلوب والتقليص من حجم الزيادة في أسعار مختلف التركيبات العلفية للدواجن من 300 دينار تونسي إلى 150دينار تونسي للطن الواحد".
وفي وقت سابق، نفت الحكومة التونسية، يوم الخميس الماضي، ما تردد بشأن اتخاذ قرار برفع أسعار اللحوم والدواجن وبعض السلع الغذائية.
ونقلت إذاعة "بنزرت إف إم
" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، وزير التشغيل المهني والتكوين، نصر الدين النصيبي، تصريحاته في ندوة عقدت في قصر الحكومة في القصبة.
وأكد النصيبي أن حكومة بودن لم تتخذ أي قرار بالزيادة في الأسعار، وذلك في إجابة عن سؤال حول ما يروج من معلومات بخصوص الترفيع في أسعار لحوم الدواجن والبيض والحليب.
في السياق ذاته، أضاف المتحدث باسم الحكومة التونسية أن الحكومة تعمل وتركز في الفترة الحالية على كيفية خفض التكاليف.