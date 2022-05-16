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مسؤول عسكري: خروج مجموعة من المسلحين رافعين أعلاما بيضاء من مصنع "آزوفستال"
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/جنرال-ألماني-يقر-بتفوق-روسيا-في-أوكرانيا-1062284644.html
جنرال ألماني يقر بتفوق روسيا في أوكرانيا
جنرال ألماني يقر بتفوق روسيا في أوكرانيا
عبر جنرال سابق بالجيش الألماني عن اعتقاده بأن السلطة الأوكرانية لن تستطيع استعادة دونباس بالطرق العسكرية. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T04:47+0000
2022-05-16T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وكانت منطقة دونباس في شرق أوكرانيا قد خرجت من نطاق سيطرة السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وأيد سكانها قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين في المنطقة. وحاولت كييف عبثا القضاء على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ولكن قواتها منيت بالهزيمة بعدما تمكنت من احتلال أجزاء من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، واستمرت في قصف مدن وبلدات تابعة للجمهوريتين الشعبيتين. وأعلنت روسيا في فبراير/شباط 2022 اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ثم أرسلت وحدات من قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في مهمة توفير الحماية للناس من هجمات القوات التابعة لنظام كييف ومساعدة قوات الجمهوريتين على تحرير أراضيهما من قوات نظام كييف. وقد تم تحرير جميع أراضي الجمهوريتين تقريبا وكذلك مقاطعة خيرسون وأجزاء من مقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.وحظي نظام الحكم الجديد في أوكرانيا بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الرئيسية الأخرى والتي تظل توفر الدعم لكييف. إلا أن الجنرال الألماني المتقاعد أريخ فاد، وهو مستشار رئيسة وزراء ألمانيا السابقة انجيلا ميركل، وجه أخيرا تحذيرا إلى السلطة الأوكرانية محذرا إياها من مغبة عدم تقدير قوة الجيش الروسي. ونقلت صحيفة "دويتشي ويرتشافتس ناخريختن" عنه قوله: "إن الروس أقوياء جدا ولديهم تفوق على الأرض وفي الجو".ولفت جنرال الجيش الألماني سابقا إلى أن مجرى الأحداث في شرق أوكرانيا تتحكم فيه روسيا.
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العالم, روسيا

جنرال ألماني يقر بتفوق روسيا في أوكرانيا

04:47 GMT 16.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا
مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
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عبر جنرال سابق بالجيش الألماني عن اعتقاده بأن السلطة الأوكرانية لن تستطيع استعادة دونباس بالطرق العسكرية.
وكانت منطقة دونباس في شرق أوكرانيا قد خرجت من نطاق سيطرة السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وأيد سكانها قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين في المنطقة. وحاولت كييف عبثا القضاء على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ولكن قواتها منيت بالهزيمة بعدما تمكنت من احتلال أجزاء من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، واستمرت في قصف مدن وبلدات تابعة للجمهوريتين الشعبيتين. وأعلنت روسيا في فبراير/شباط 2022 اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ثم أرسلت وحدات من قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في مهمة توفير الحماية للناس من هجمات القوات التابعة لنظام كييف ومساعدة قوات الجمهوريتين على تحرير أراضيهما من قوات نظام كييف. وقد تم تحرير جميع أراضي الجمهوريتين تقريبا وكذلك مقاطعة خيرسون وأجزاء من مقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.
وحظي نظام الحكم الجديد في أوكرانيا بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الرئيسية الأخرى والتي تظل توفر الدعم لكييف. إلا أن الجنرال الألماني المتقاعد أريخ فاد، وهو مستشار رئيسة وزراء ألمانيا السابقة انجيلا ميركل، وجه أخيرا تحذيرا إلى السلطة الأوكرانية محذرا إياها من مغبة عدم تقدير قوة الجيش الروسي. ونقلت صحيفة "دويتشي ويرتشافتس ناخريختن" عنه قوله: "إن الروس أقوياء جدا ولديهم تفوق على الأرض وفي الجو".
ولفت جنرال الجيش الألماني سابقا إلى أن مجرى الأحداث في شرق أوكرانيا تتحكم فيه روسيا.
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