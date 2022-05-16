عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220516/خبير-تركي-توسع-الناتو-يضر-بمصالح-أنقرة-1062304952.html
خبير تركي: توسع الناتو يضر بمصالح أنقرة
خبير تركي: توسع الناتو يضر بمصالح أنقرة
قال المؤرخ التركي المعروف محمد بيرينجيك أن توسع الناتو يضر بمصالح تركيا، حيث توجد مشاكل خطيرة بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي، من دعم الكتلة العسكرية للانفصاليين... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T14:11+0000
2022-05-16T14:11+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101897/78/1018977881_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_786eec07056d3a42b5a3d4bc29774bfa.jpg
وأشار بيرينجيك إلى أن "تركيا عضو رسمي في حلف شمال الأطلسي لكن في الواقع (تركيا) أصبحت هدفه، حيث تدعم دول الناتو، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، الانفصاليين الأكراد في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء كتلة مناهضة لتركيا في شرق البحر المتوسط والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا واليونان وجنوب قبرص، وتجري تدريبات بحرية عسكرية ضد تركيا. وتوسع الحلف يضر بمصالح تركيا إذ أن هناك مشاكل جدية بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي".ووفقا له، فإن خطة العمل في البحر الأسود، والتي يتم تنفيذها بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا، هي أيضا جزء من الخطة الشاملة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد جميع دول أوراسيا التي لديها جيش واقتصاد قويان: تركيا، روسيا، إيران، الصين.وتابع "هذه الدول هي عوائق أمام الخطط الأمريكية، لذا تريد واشنطن إزالتها. ولهذا السبب فإن تركيا وروسيا في نفس الجبهة. وبناء على ذلك يجب أن تتعاون موسكو وأنقرة لحماية مصالحهما الوطنية"، مضيفا "إذا نظرنا إلى هذه المسألة من جانب أنقرة، فهي بحاجة إلى موازنة تهديد واشنطن فقط بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني من العدوان الأمريكي. بادئ ذي بدء، مع روسيا. لذلك، فإن تصريحات أردوغان صحيحة للغاية: توسيع الناتو ليس مشكلة لموسكو فقط".وشدد بيرينجيك على أن توسيع الحلف سيؤدي إلى صراعات جديدة في المنطقة وستعاني جميع دول المنطقة من ذلك.وقال المؤرخ التركي "يريدون زعزعة استقرار منطقتنا (الشرق الأوسط) من خلال دعم المنظمات الإرهابية بالسلاح. الهدف هو نفسه - لإزالة الحواجز أمام خطط الولايات المتحدة"، مؤكدا "تركيا يجب أن تعارض توسع الناتو".وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، قد صرح مؤخرا أن بعض دول الكتلة تمنع نهاية الأزمة الأوكرانية، في إشارة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وحلفائهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوتين-الناتو-يتخطى-حدوده-الجيوسياسية-والأمر-يستدعي-رد-فعل-من-قبلنا--1062297351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101897/78/1018977881_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_53998d0d1a5e8d9339b26f456c0d390a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم

خبير تركي: توسع الناتو يضر بمصالح أنقرة

14:11 GMT 16.05.2022
© flickr.com / Jorge Franganilloأنقرة
أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© flickr.com / Jorge Franganillo
تابعنا عبرTelegram
قال المؤرخ التركي المعروف محمد بيرينجيك أن توسع الناتو يضر بمصالح تركيا، حيث توجد مشاكل خطيرة بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي، من دعم الكتلة العسكرية للانفصاليين الأكراد في سوريا إلى التدريبات البحرية للتنظيم في شرق البحر المتوسط.
وأشار بيرينجيك إلى أن "تركيا عضو رسمي في حلف شمال الأطلسي لكن في الواقع (تركيا) أصبحت هدفه، حيث تدعم دول الناتو، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، الانفصاليين الأكراد في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء كتلة مناهضة لتركيا في شرق البحر المتوسط والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا واليونان وجنوب قبرص، وتجري تدريبات بحرية عسكرية ضد تركيا. وتوسع الحلف يضر بمصالح تركيا إذ أن هناك مشاكل جدية بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي".
ووفقا له، فإن خطة العمل في البحر الأسود، والتي يتم تنفيذها بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا، هي أيضا جزء من الخطة الشاملة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد جميع دول أوراسيا التي لديها جيش واقتصاد قويان: تركيا، روسيا، إيران، الصين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
بوتين: الناتو يتخطى حدوده الجيوسياسية.. والأمر يستدعي رد فعل من قبلنا
12:05 GMT
وتابع "هذه الدول هي عوائق أمام الخطط الأمريكية، لذا تريد واشنطن إزالتها. ولهذا السبب فإن تركيا وروسيا في نفس الجبهة. وبناء على ذلك يجب أن تتعاون موسكو وأنقرة لحماية مصالحهما الوطنية"، مضيفا "إذا نظرنا إلى هذه المسألة من جانب أنقرة، فهي بحاجة إلى موازنة تهديد واشنطن فقط بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني من العدوان الأمريكي. بادئ ذي بدء، مع روسيا. لذلك، فإن تصريحات أردوغان صحيحة للغاية: توسيع الناتو ليس مشكلة لموسكو فقط".
وشدد بيرينجيك على أن توسيع الحلف سيؤدي إلى صراعات جديدة في المنطقة وستعاني جميع دول المنطقة من ذلك.
وقال المؤرخ التركي "يريدون زعزعة استقرار منطقتنا (الشرق الأوسط) من خلال دعم المنظمات الإرهابية بالسلاح. الهدف هو نفسه - لإزالة الحواجز أمام خطط الولايات المتحدة"، مؤكدا "تركيا يجب أن تعارض توسع الناتو".
وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، قد صرح مؤخرا أن بعض دول الكتلة تمنع نهاية الأزمة الأوكرانية، في إشارة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وحلفائهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала