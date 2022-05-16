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https://arabic.sputniknews.com/20220516/خبير-يوضح-سبب-ذعر-البيت-الأبيض-من-صاروخ-سارمات-1062304710.html
خبير يوضح سبب ذعر البيت الأبيض من صاروخ "سارمات"
خبير يوضح سبب ذعر البيت الأبيض من صاروخ "سارمات"
أثار اختبار روسيا للصاروخ الباليستي عابر للقارات "سارمات" ذعر البيت الأبيض، بسبب مواصفاته وإمكانياته الخارقة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T14:05+0000
2022-05-16T14:05+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
منظومة الصواريخ العابرة للقارات "سارمات"
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اعتبر الخبير كونستانتين سيفكوف، الدكتور في العلوم العسكرية، سبب ذعر الولايات المتحدة من صاروخ "سارمات" يعود لصعوبة تتبعه ورصده.وتابع سيفكوف "بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الصواريخ يبلغ وزنها حوالي 10 أطنان ولها مدى يصل إلى بركان يلوستون الهائل الخامل في الولايات المتحدة. والذي يمكن أن يتسبب في إطلاق كمية من الحمم البركانية بأمكانها تغطية القارة بأكملها، وفقا لموقع "الجنوب الفيدرالي".هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، عن نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات". وأكدت الوزارة على أنه بعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية.ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" (إر.إس-28) محل أثقل صاروخ استراتيجي في العالم وهو من طراز "فوييفودا" (وفقًا لتصنيف حلف الناتو "ساتانا"، إر.إس-20 في)، وبدأت أعمال التطوير الخاصة بمشروع "سارمات" في عام 2011. وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب إطلاقه في مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا.والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي، متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخي.ويصل مدى صاروخ "سارمات" 18 ألف كلم، ووزن الإقلاع الخاص به 208.1 طن، وطوله 35.5 متر وقطره ثلاثة أمتار.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البريطانيون-يعبرون-عن-خوفهم-من-سارمات-الروسي-1061433266.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظومة الصواريخ العابرة للقارات "سارمات"

خبير يوضح سبب ذعر البيت الأبيض من صاروخ "سارمات"

14:05 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أثار اختبار روسيا للصاروخ الباليستي عابر للقارات "سارمات" ذعر البيت الأبيض، بسبب مواصفاته وإمكانياته الخارقة.
اعتبر الخبير كونستانتين سيفكوف، الدكتور في العلوم العسكرية، سبب ذعر الولايات المتحدة من صاروخ "سارمات" يعود لصعوبة تتبعه ورصده.
وتابع سيفكوف "بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الصواريخ يبلغ وزنها حوالي 10 أطنان ولها مدى يصل إلى بركان يلوستون الهائل الخامل في الولايات المتحدة. والذي يمكن أن يتسبب في إطلاق كمية من الحمم البركانية بأمكانها تغطية القارة بأكملها، وفقا لموقع "الجنوب الفيدرالي".
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، عن نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات". وأكدت الوزارة على أنه بعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" (إر.إس-28) محل أثقل صاروخ استراتيجي في العالم وهو من طراز "فوييفودا" (وفقًا لتصنيف حلف الناتو "ساتانا"، إر.إس-20 في)، وبدأت أعمال التطوير الخاصة بمشروع "سارمات" في عام 2011. وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب إطلاقه في مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا.
والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي، متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخي.
ويصل مدى صاروخ "سارمات" 18 ألف كلم، ووزن الإقلاع الخاص به 208.1 طن، وطوله 35.5 متر وقطره ثلاثة أمتار.
صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
البريطانيون يعبرون عن خوفهم من "سارمات" الروسي
21 أبريل, 05:53 GMT
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