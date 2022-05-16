https://arabic.sputniknews.com/20220516/خطيب-زاده-دور-موسكو-في-المفاوضات-النووية-قد-يتأثر-بالحرب-في-أوكرانيا-1062287556.html
خطيب زاده: دور موسكو في المفاوضات النووية قد يتأثر بالحرب في أوكرانيا
خطيب زاده: دور موسكو في المفاوضات النووية قد يتأثر بالحرب في أوكرانيا
قالت إيران إن الدور الروسي في المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي قد يتأثر بالعملية العسكرية الجارية في أوكرانيا والخلاف الروسي مع الغرب على خلفية... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:39+0000
2022-05-16T07:39+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، في إيجاز صحفي قال فيه: "كان دور روسيا في الاتفاق النووي بناء وإيجابيا، تحدث السيد (وزير الخارجية الروسية سيرغي) لافروف عن الموقف الرسمي للحكومة الروسية، وعبر لـ(وزير الخارجية الإيراني حسين) أمير عبد اللهيان عن موقف موسكو تجاه إيران والاتفاق النووي".قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده لديها القدرة على مضاعفة صادرات النفط إذا كان هناك طلبا كافيا، حتى مع استمرار عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي للبلاد والذي يمكن أن يمهد الطريق لرفع العقوبات.وأخبر محسن خوجاشمهر العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية الصحفيين يوم السبت في طهران، بأن إيران "ستبذل أقصى جهدها لاستعادة حصتها في سوق النفط الخام وإنعاش عملائها"، حسبما نقلت "بلومبيرغ".بينما لا تنشر إيران أرقاما عن إنتاج النفط أو الصادرات، يقدر المحللون أنها تبيع ما يصل إلى مليون برميل يوميا. تتوقع خطة ميزانية الحكومة مبيعات يومية تبلغ 1.4 مليون برميل للعام حتى مارس/ آذار 2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
خطيب زاده: دور موسكو في المفاوضات النووية قد يتأثر بالحرب في أوكرانيا
07:39 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 07:40 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
قالت إيران إن الدور الروسي في المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي قد يتأثر بالعملية العسكرية الجارية في أوكرانيا والخلاف الروسي مع الغرب على خلفية ذلك.
طهران - سبوتنيك
. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، في إيجاز صحفي قال فيه: "كان دور روسيا في الاتفاق النووي بناء وإيجابيا، تحدث السيد (وزير الخارجية الروسية سيرغي) لافروف عن الموقف الرسمي للحكومة الروسية، وعبر لـ(وزير الخارجية الإيراني حسين) أمير عبد اللهيان عن موقف موسكو تجاه إيران والاتفاق النووي".
وبين زاده أنه "من الطبيعي أن تؤدي الحرب في أوكرانيا والخلافات العميقة بين روسيا والغرب وأوروبا إلى تقليص دور روسيا في الوساطة، بما في ذلك في الاتفاق النووي".
قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده لديها القدرة على مضاعفة صادرات النفط
إذا كان هناك طلبا كافيا، حتى مع استمرار عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي للبلاد والذي يمكن أن يمهد الطريق لرفع العقوبات.
وأخبر محسن خوجاشمهر العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية الصحفيين يوم السبت في طهران، بأن إيران "ستبذل أقصى جهدها لاستعادة حصتها في سوق النفط الخام وإنعاش عملائها"، حسبما نقلت "بلومبيرغ".
بينما لا تنشر إيران أرقاما عن إنتاج النفط
أو الصادرات، يقدر المحللون أنها تبيع ما يصل إلى مليون برميل يوميا. تتوقع خطة ميزانية الحكومة مبيعات يومية تبلغ 1.4 مليون برميل للعام حتى مارس/ آذار 2023.