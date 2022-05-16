https://arabic.sputniknews.com/20220516/دراسة-تكشف-عن-3-أنواع-من-الخضروات-للحد-من-أضرار-التدخين-1062294477.html

دراسة تكشف عن 3 أنواع من الخضروات للحد من أضرار التدخين

دراسة تكشف عن 3 أنواع من الخضروات للحد من أضرار التدخين

ربما يكون تدخين السجائر من أكثر الأشياء الضارة التي يمكنك فعلها بصحتك. ومع ذلك، إذا كنت تدخن السجائر فمن المستحسن أن تضيف ثلاثة أنواع من الخضروات إلى قائمة... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T11:19+0000

2022-05-16T11:19+0000

2022-05-16T11:19+0000

منوعات

الصحة

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أفاد علماء في جامعة ديلاوير الأمريكية أن تناول المزيد من الخضراوات مثل الكرفس والجزر والبقدونس يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الصحية السلبية لتلوث الهواء - وهي مشكلة صحية عالمية مسؤولة عن ملايين الوفيات كل عام، وتتعلق أيضا بأضرار التدخين.درس فريق البحث كيف تحمي هذه الفصيلة النباتية المحددة الجسم من تراكم مادة الأكرولين، التي تسبب تهيجا في الرئتين والجلد، مع رائحة كريهة قوية يمكن أن تكون سامة لمختلف الأنسجة.والأكرولين موجود بكميات كبيرة في كل من دخان السجائر وانبعاثات الغازات من السيارات.في سلسلة من الاختبارات المعملية التي أجريت على الفئران، حلل الباحثون مدى فعالية الجزر والكرفس والبقدونس، في تقليل السمية التي يسببها الأكرولين.تظهر النتائج كيف يمكن بالفعل تقليل الضغط التأكسدي، الذي يخلفه الأكرولين، بواسطة تلك الخضروات.تقول الدكتور جيليان طرابلسي: "وجدت الدراسة المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن هذه الخضروات تدعم إزالة السموم من خلال زيادة نشاط إنزيم مضادات الأكسدة".وتضيف: "تشير النتائج إلى أن الخضار قد توفر الحماية من التلف والالتهابات التي يسببها الأكرولين، لأنه في الكبد تحسن الخضروات عملية تحويل الأكرولين إلى حمض قابل للذوبان في الماء يفرز من الجسم".وعلى الرغم من التفاؤل يجب التأكيد على أنه تم فقط إجراء البحوث على فئران التجارب وليس البشر، وأن التدخين ضار بالصحة ولا يمكن القضاء على شدة هذه الأضرار بهذه الخضار، وأفضل ما عليك فعله هو الإقلاع عن التدخين.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجزر-منجم-الشتاء-الوافر-يعزز-صحة-الكبد-ويقي-من-السرطان-1059255581.html

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منوعات, الصحة