https://arabic.sputniknews.com/20220516/رئيس-غينيا-بيساو-يحل-البرلمان-بعد-توترات-مع-أعضائه-1062319950.html
رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان بعد توترات مع أعضائه
رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان بعد توترات مع أعضائه
قرر رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، اليوم الاثنين، حل البرلمان، والإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بحلول نهاية السنة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T22:07+0000
2022-05-16T22:07+0000
2022-05-16T22:07+0000
غينيا
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ويشهد البلد، الواقع بغرب إفريقيا، منذ أشهر توترا بين البرلمان والرئاسة.وأبرز إمبالو أن هناك "خلافات مستمرة ولا يمكن تسويتها" مع البرلمان. مضيفا أن "هذه الأزمة السياسية استنفدت رأسمال الثقة بين المؤسسات السيادية".وقال إنه "بعد الاستماع لرئيس مجلس الشعب الوطني (البرلمان) والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ومجلس الدولة، اتخذت قرارا بحل مجلس الشعب الوطني ... وتقديم موعد الانتخابات التشريعية".وتعاني غينيا بيساو، البالغ عدد سكانها قرابة مليون نسمة، من عدم الاستقرار، حيث شهدت أربعة انقلابات عسكرية منذ 1974 كان آخرها في 2012.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/رئيس-غينيا-بيساو-يؤكد-الوضع-تحت-السيطرة-1057616586.html
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غينيا
رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان بعد توترات مع أعضائه
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قرر رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، اليوم الاثنين، حل البرلمان، والإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بحلول نهاية السنة.
ويشهد البلد، الواقع بغرب إفريقيا، منذ أشهر توترا بين البرلمان والرئاسة
.
وأبرز إمبالو أن هناك "خلافات مستمرة ولا يمكن تسويتها" مع البرلمان. مضيفا أن "هذه الأزمة السياسية استنفدت رأسمال الثقة بين المؤسسات السيادية".
وقال إنه "بعد الاستماع لرئيس مجلس الشعب الوطني (البرلمان) والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ومجلس الدولة، اتخذت قرارا بحل مجلس الشعب الوطني ... وتقديم موعد الانتخابات التشريعية".
وتعاني غينيا بيساو، البالغ عدد سكانها قرابة مليون نسمة، من عدم الاستقرار، حيث شهدت أربعة انقلابات عسكرية منذ 1974 كان آخرها في 2012.