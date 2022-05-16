https://arabic.sputniknews.com/20220516/روسيا-ترحب-بانطلاق-أول-رحلة-تجارية-من-مطار-صنعاء-وتدعو-الأطراف-إلى-الحفاظ-على-الهدنة-1062317666.html

روسيا ترحب بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء وتدعو الأطراف إلى الحفاظ على الهدنة

روسيا ترحب بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء وتدعو الأطراف إلى الحفاظ على الهدنة

رحبت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، باستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، ضمن تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين، وذلك بعد... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T19:45+0000

2022-05-16T19:45+0000

2022-05-16T19:45+0000

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روسيا

أوضاع اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت سفارة روسيا لدى اليمن، عبر "تويتر": "نرحب بأول رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي منذ عام 2016 وذلك في إطار تنفيذ بنود الهدنة".وأضافت: "نأمل أن تبذل جميع الاطراف كل ما في وسعها للحفاظ على الهدنة لصالح شعب اليمن".وبوقت سابق من اليوم، أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، وعلى متنها 137 مسافراً غالبيتهم من المرضى إلى العاصمة الأردنية عمّان، تنفيذاً لأحد بنود الهدنة الأممية بتسيير رحلتين جويتين أسبوعياً خلال فترتها المحددة بشهرين.يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة اليمنية، يوم الخميس الماضي، على استخدام الجوازات الصادرة من جماعة "أنصار الله" للسفر من مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد أزمة بين الجانبين استمرت 18 يوماً، أدت إلى تعثر أول رحلة تجارية كانت مقررة في 24 أبريل الماضي من صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن ايقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ التاسع من آب/أغسطس 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئاسي-اليمني-يرحب-باستئناف-الرحلات-التجارية-من-مطار-صنعاء-ويدعو-الحوثي-لفتح-معابر-تعز-1062311380.html

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