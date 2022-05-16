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https://arabic.sputniknews.com/20220516/سبيس-إكس-تتعهد-بأن-تسبق-ناسا-في-الوصول-إلى-المريخ-1062291644.html
"سبيس إكس" تتعهد بأن تسبق "ناسا" في الوصول إلى المريخ
"سبيس إكس" تتعهد بأن تسبق "ناسا" في الوصول إلى المريخ
قالت رئيس شركة "سبيس إكس"، إنها ستهزم وكالة "ناسا" بالوصول إلى كوكب المريخ قبل 10 سنوات على الأقل. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:56+0000
2022-05-16T09:56+0000
إيلون ماسك
شركة "سبيس إكس"
ناسا
كوكب المريخ
مجتمع
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وتتوقع ومديرة الشركة التشغيلية، غوين شوتويل، في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن أول رحلة مأهولة بالبشر تابعة لها ستصل إلى كوكب المريخ قبل نهاية عشرينيات القرن الحالي.وقالت: "يجب أن نضع الناس على سطح المريخ في غضون عقد"، وأردفت: "أعتقد أنه سيكون في هذا العقد".وتابعت شوتويل: "أعتقد أننا بحاجة إلى إيصال عدد كبير إلى سطح المريخ، وبعد ذلك سيبدأ الناس في التفكير بجدية أكبر"، مضيفة: "أعتقد أنه في غضون 5 أو 6 سنوات، سيرى الناس أن ذلك سيكون بمثابة مكان حقيقي للذهاب إليه".هذا وتعتزم وكالة "ناسا" الفضائية إنزال رواد فضاء على المريخ بحلول عام 2040 تقريبا، أو أكثر بعام أو عامين.وتعكس تصريحات شوتويل تنبؤات مماثلة قدمها الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير، إيلون ماسك، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما قال في مقابلة مع بودكاست ليكس فريدمان، إنه يعتقد أنه "في أفضل سيناريو، سيكون الناس على الكوكب الأحمر في حوالي 5 سنوات، في حين أن أسوأ الحالات ستكون 10 سنوات".وأشار أيضا إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركة هو هندسة مركبة يمكنها تحسين حمولتها في المدار ثم الانتقال إلى المريخ.وأضاف أن "المركبة الفضائية هي أكثر الصواريخ تعقيدا وتطورا على الإطلاق".وتعمل شركة "سبيس إكس" على إعداد أول رحلة تجريبية مدارية على الإطلاق لمركبة "ستار شيب"، التي ستكون قابلة لإعادة الاستخدام، وستأخذ الطاقم والبضائع إلى القمر والمريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/إيلون-ماسك-يهدف-لإسكان-البشر-في-المريخ-خلال-10-سنوات-كـأسوأ-سيناريو-1054770402.html
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إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", ناسا, كوكب المريخ, مجتمع

"سبيس إكس" تتعهد بأن تسبق "ناسا" في الوصول إلى المريخ

09:56 GMT 16.05.2022
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Marsالمريخ
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
المريخ
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
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قالت رئيس شركة "سبيس إكس"، إنها ستهزم وكالة "ناسا" بالوصول إلى كوكب المريخ قبل 10 سنوات على الأقل.
وتتوقع ومديرة الشركة التشغيلية، غوين شوتويل، في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن أول رحلة مأهولة بالبشر تابعة لها ستصل إلى كوكب المريخ قبل نهاية عشرينيات القرن الحالي.
وقالت: "يجب أن نضع الناس على سطح المريخ في غضون عقد"، وأردفت: "أعتقد أنه سيكون في هذا العقد".
وتابعت شوتويل: "أعتقد أننا بحاجة إلى إيصال عدد كبير إلى سطح المريخ، وبعد ذلك سيبدأ الناس في التفكير بجدية أكبر"، مضيفة: "أعتقد أنه في غضون 5 أو 6 سنوات، سيرى الناس أن ذلك سيكون بمثابة مكان حقيقي للذهاب إليه".
هذا وتعتزم وكالة "ناسا" الفضائية إنزال رواد فضاء على المريخ بحلول عام 2040 تقريبا، أو أكثر بعام أو عامين.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
إيلون ماسك يهدف لإسكان البشر في المريخ خلال 10 سنوات كـ"أسوأ سيناريو"‏
30 ديسمبر 2021, 14:47 GMT
وتعكس تصريحات شوتويل تنبؤات مماثلة قدمها الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير، إيلون ماسك، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما قال في مقابلة مع بودكاست ليكس فريدمان، إنه يعتقد أنه "في أفضل سيناريو، سيكون الناس على الكوكب الأحمر في حوالي 5 سنوات، في حين أن أسوأ الحالات ستكون 10 سنوات".
وأشار أيضا إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركة هو هندسة مركبة يمكنها تحسين حمولتها في المدار ثم الانتقال إلى المريخ.
وأضاف أن "المركبة الفضائية هي أكثر الصواريخ تعقيدا وتطورا على الإطلاق".
وتعمل شركة "سبيس إكس" على إعداد أول رحلة تجريبية مدارية على الإطلاق لمركبة "ستار شيب"، التي ستكون قابلة لإعادة الاستخدام، وستأخذ الطاقم والبضائع إلى القمر والمريخ.
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