https://arabic.sputniknews.com/20220516/سر-رشاقة-ابنة-الملكة-إلزابيث-في-عمر-71-عاما-1062311758.html
سر رشاقة ابنة الملكة إلزابيث في عمر 71 عاما
سر رشاقة ابنة الملكة إلزابيث في عمر 71 عاما
كشفت شارلوت نورتون، المديرة الطبية لعيادة إنقاص الوزن البريطانية، سر رشاقة ابنة الملكة إليزابيث الثانية، الأميرة آن البالغة من العمر 71 عامًا. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T16:45+0000
2022-05-16T16:45+0000
2022-05-16T16:46+0000
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وبحسب موقع "express"، تعتقد نورتون أن الأميرة تتبع نظامًا غذائيًا خاصا، بالإضافة إلى ذلك، يساعد أسلوب حياتها النشط في الحفاظ على شكلها الرشيق.ووفقًا للاختصاصية، تحرق الأميرة سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، وتفضل اللحوم الخالية من الدهون وتجنب الحلويات، مشيرة إلى أنها تأكل بانتظام سمك السلمون والبيض الكامل ولحم البقر، لكنها مغرمة بشكل خاص بالرنجة المدخنة الغنية بالبروتينات التي تساعد على منع فقدان العضلات.وأشار نورتون إلى أن الأميرة تشرب الكثير من الماء وتتناول وجبات صغيرة وتتجنب الجوع، وأوضحت: "في عمر 71، يكون التمثيل الغذائي بطيئا، ولن يؤدي الصيام إلا إلى إبطائه أكثر".وعلى الرغم من عمرها، تستمر آنا في ركوب الخيول وتحب رياضة المشي لمسافات طويلة، حيث وبحسب الاختصاصية "المشي يساعدك في الحفاظ على وزن صحي مع تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو سرطان القولون أو مرض السكري".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/مجموعة-باربي-الملكة-تباع-في-ثلاث-ثواني-فقط-1062293478.html
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العالم, بريطانيا, الصحة
سر رشاقة ابنة الملكة إلزابيث في عمر 71 عاما
16:45 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 16:46 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
كشفت شارلوت نورتون، المديرة الطبية لعيادة إنقاص الوزن البريطانية، سر رشاقة ابنة الملكة إليزابيث الثانية، الأميرة آن البالغة من العمر 71 عامًا.
وبحسب موقع "express
"، تعتقد نورتون أن الأميرة تتبع نظامًا غذائيًا خاصا، بالإضافة إلى ذلك، يساعد أسلوب حياتها النشط في الحفاظ على شكلها الرشيق.
ووفقًا للاختصاصية، تحرق الأميرة سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، وتفضل اللحوم الخالية من الدهون وتجنب الحلويات، مشيرة إلى أنها تأكل بانتظام سمك السلمون والبيض الكامل ولحم البقر، لكنها مغرمة بشكل خاص بالرنجة المدخنة الغنية بالبروتينات التي تساعد على منع فقدان العضلات.
وأشار نورتون إلى أن الأميرة تشرب الكثير من الماء وتتناول وجبات صغيرة وتتجنب الجوع، وأوضحت: "في عمر 71، يكون التمثيل الغذائي بطيئا، ولن يؤدي الصيام إلا إلى إبطائه أكثر".
وعلى الرغم من عمرها، تستمر آنا في ركوب الخيول وتحب رياضة المشي لمسافات طويلة، حيث وبحسب الاختصاصية "المشي يساعدك في الحفاظ على وزن صحي مع تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو سرطان القولون أو مرض السكري".