https://arabic.sputniknews.com/20220516/صفارات-الإنذار-تدوي-في-تل-أبيب--1062287157.html
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن صافرات الإنذار ستدوي في مدينة تل أبيب في إطار مناورة "عربات النار" العسكرية. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:29+0000
2022-05-16T07:29+0000
2022-05-16T07:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "ضمن تمرين هيئة الأركان العامة "عربات النار" ومن أجل التدرب على الفضاء المدني والعسكري في حالات الطوارئ، سيتم إجراء عدد من التدريبات لسيناريوهات مختلفة منها: إطلاق صواريخ وتسرب مواد خطرة".وأضاف أن وسط مدينة تل أبيب سيشهد في الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت المحلي إطلاق صافرات الإنذار للتدريب على سيناريو إطلاق صواريخ، فيما ستنطلق الصافرات جنوبي المدينة في الساعة 10:15.وقال الجيش إن صافرات الإنذار ستدوي أيضا الساعة 10:25 في منطقة شرق تل أبيب، والساعة 10:35 سيتم إطلاق الصافرات في إطار التدريب على إطلاق صواريخ وقذائف في تل أبيب في منطقة نهر اليركون (العوجا).وبعد غد الأربعاء، ستدوي صافرات الإنذار الساعة 09:05 لمحاكاة سيناريو إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية على مصافي النفط في حيفا، وبعد ذلك بساعة واحدة في منطقة طيرة الكرمل للتدريب على تسرب مواد خطرة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الاثنين الماضي، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.وتهدف مناورات "عربات النار"،التي تعد واحدة من أطول المناورات العسكرية في إسرائيل إذ تستمر لمدة شهر، إلى رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن صافرات الإنذار ستدوي في مدينة تل أبيب في إطار مناورة "عربات النار" العسكرية.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "ضمن تمرين هيئة الأركان العامة "عربات النار
" ومن أجل التدرب على الفضاء المدني والعسكري في حالات الطوارئ، سيتم إجراء عدد من التدريبات لسيناريوهات مختلفة منها: إطلاق صواريخ وتسرب مواد خطرة".
وأضاف أن وسط مدينة تل أبيب سيشهد في الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت المحلي إطلاق صافرات الإنذار للتدريب على سيناريو إطلاق صواريخ، فيما ستنطلق الصافرات جنوبي المدينة في الساعة 10:15.
وقال الجيش إن صافرات الإنذار ستدوي أيضا الساعة 10:25 في منطقة شرق تل أبيب، والساعة 10:35 سيتم إطلاق الصافرات في إطار التدريب على إطلاق صواريخ وقذائف في تل أبيب في منطقة نهر اليركون (العوجا).
وبعد غد الأربعاء، ستدوي صافرات الإنذار الساعة 09:05 لمحاكاة سيناريو إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية على مصافي النفط في حيفا، وبعد ذلك بساعة واحدة في منطقة طيرة الكرمل للتدريب على تسرب مواد خطرة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الاثنين الماضي، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة
تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.
وتهدف مناورات "عربات النار"،التي تعد واحدة من أطول المناورات العسكرية في إسرائيل إذ تستمر لمدة شهر، إلى رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.