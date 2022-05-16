https://arabic.sputniknews.com/20220516/صندوق-النقد-الدولي-يزيد-حصة-اليوان-الصيني-في-سلة-عملاته-الاحتياطية-1062284228.html
صندوق النقد الدولي يزيد حصة اليوان الصيني في سلة عملاته الاحتياطية
صندوق النقد الدولي يزيد حصة اليوان الصيني في سلة عملاته الاحتياطية
زاد صندوق النقد الدولي حصة اليوان الصيني في سلة المؤسسة العالمية للعملات الاحتياطية، فيما قلّص حصص اليورو والين والجنيه الإسترليني. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T03:13+0000
2022-05-16T03:13+0000
2022-05-16T03:13+0000
صندوق النقد الدولي
اليوان
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وارتفعت حصّة اليوان في سلة صندوق النقد الدولي للعملات الاحتياطية من 10.92 بالمئة إلى 12.28 بالمئة، أي بزيادة قدرها 1.36 نقطة مئوية، وفق تقرير تقييمي نشر يوم السبت وعزز وضعية العملة الصينية في سلة عملات حقوق السحب الخاصة.وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ويستند إلى خمس عملات دولية أساسية هي اليوان الصيني والدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو.وجاء في بيان للصندوق أن تعديل حصة اليوان الصيني والإبقاء على العملات الخمس في سلة احتياطاته العالمية جاء "بناء على تطورات في الأسواق التجارية والمالية للفترة الممتدة بين العامين 2017 و2021".وتأتي زيادة حصة اليوان في توقيت تسجل فيه قيمة العملة الصينية تراجعا حادا.فسعر صرف اليوان الذي يتغير ضمن هامش تحدده الحكومة الصينية يسجل تدهورا متسارعا، والجمعة سجّل 6,789 مقابل الدولار الواحد.وبقي اليورو في المركز الثاني لكن حصّته في سلّة صندوق النقد الدولي للعملات الاحتياطية تراجعت بمقدار 1.62 نقطة مئوية إلى 29.31 بالمئة.وحل اليوان ثالثا من حيث الحصص، وبقي الين الياباني في المرتبة الرابعة لكنّه تراجع بمقدار 0.74 نقطة مئوية إلى 7.59 بالمئة، فيما تراجع الجنيه الاسترليني بمقدار 0.65 نقطة مئوية إلى 7.44 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الحكومة-المصرية-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-الدولي-جيدة-جدا-1062263226.html
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صندوق النقد الدولي, اليوان
صندوق النقد الدولي يزيد حصة اليوان الصيني في سلة عملاته الاحتياطية
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زاد صندوق النقد الدولي حصة اليوان الصيني في سلة المؤسسة العالمية للعملات الاحتياطية، فيما قلّص حصص اليورو والين والجنيه الإسترليني.
وارتفعت حصّة اليوان في سلة صندوق النقد الدولي للعملات الاحتياطية من 10.92 بالمئة إلى 12.28 بالمئة، أي بزيادة قدرها 1.36 نقطة مئوية، وفق تقرير تقييمي نشر يوم السبت وعزز وضعية العملة الصينية في سلة عملات حقوق السحب الخاصة.
وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي
في العام 1969 ويستند إلى خمس عملات دولية أساسية هي اليوان الصيني والدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو.
وانضمت الصين إلى نادي العملات الدولية الكبرى في العام 2016 في خطوة زادت من المكانة الدولية لعملتها، واندرجت في إطار جهود بذلتها بكين لانتزاع اعتراف دولي اقتصادي أوسع نطاقا.
وجاء في بيان للصندوق أن تعديل حصة اليوان الصيني والإبقاء على العملات الخمس في سلة احتياطاته العالمية جاء "بناء على تطورات في الأسواق التجارية والمالية للفترة الممتدة بين العامين 2017 و2021".
وتأتي زيادة حصة اليوان في توقيت تسجل فيه قيمة العملة الصينية تراجعا حادا.
فسعر صرف اليوان الذي يتغير ضمن هامش تحدده الحكومة الصينية يسجل تدهورا متسارعا، والجمعة سجّل 6,789 مقابل الدولار الواحد.
وبقي اليورو في المركز الثاني لكن حصّته في سلّة صندوق النقد الدولي للعملات الاحتياطية تراجعت بمقدار 1.62 نقطة مئوية إلى 29.31 بالمئة.
وحل اليوان ثالثا من حيث الحصص، وبقي الين الياباني في المرتبة الرابعة لكنّه تراجع بمقدار 0.74 نقطة مئوية إلى 7.59 بالمئة، فيما تراجع الجنيه الاسترليني بمقدار 0.65 نقطة مئوية إلى 7.44 بالمئة.