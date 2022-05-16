https://arabic.sputniknews.com/20220516/طفل-صيني-يؤدي-حركات-احترافية-في-الـ-كونغ-فو-فيديو-1062307697.html
طفل صيني يؤدي حركات احترافية في الـ "كونغ فو"... فيديو
طفل صيني يؤدي حركات احترافية في الـ "كونغ فو"... فيديو
يمتلك لاعبو الفنون القتالية مهارات عالية تمنحهم القدرة على التغلب على خصومهم بغض النظر عن حجم أجسادهم. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:15+0000
2022-05-16T15:15+0000
2022-05-16T15:15+0000
رياضة
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049177140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_acdf59c08aaad1b7c78aec8f3bd38154.jpg
ويعتمد ذلك على تدريبهم على استخدام تقنيات الفنون القتالية المختلفة التي تركز على مباغتة الخصم وتوجيه ضربات سريعة ودقيقة تستهدف مناطق ضعفه قبل أن يتمكن من التصدي لها.ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفل عمره 5 سنوات خلال أدائه مهارات الـ "كونغ فو" بمقاطعة خنان الصينية.وتقول الصحيفة إن الطفل يدعى سانباو، ويقوم بأداء حركات لعبة الـ "كونغ فو" بمهارة عالية.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049177140_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_05edceab04e0e7b431f2ee5741ae22f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الصين
طفل صيني يؤدي حركات احترافية في الـ "كونغ فو"... فيديو
تابعنا عبر
يمتلك لاعبو الفنون القتالية مهارات عالية تمنحهم القدرة على التغلب على خصومهم بغض النظر عن حجم أجسادهم.
ويعتمد ذلك على تدريبهم على استخدام تقنيات الفنون القتالية
المختلفة التي تركز على مباغتة الخصم وتوجيه ضربات سريعة ودقيقة تستهدف مناطق ضعفه قبل أن يتمكن من التصدي لها.
ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفل عمره 5 سنوات خلال أدائه مهارات الـ "كونغ فو
" بمقاطعة خنان الصينية.
وتقول الصحيفة إن الطفل يدعى سانباو، ويقوم بأداء حركات لعبة
الـ "كونغ فو" بمهارة عالية.