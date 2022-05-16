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https://arabic.sputniknews.com/20220516/طفل-صيني-يؤدي-حركات-احترافية-في-الـ-كونغ-فو-فيديو-1062307697.html
طفل صيني يؤدي حركات احترافية في الـ "كونغ فو"... فيديو
طفل صيني يؤدي حركات احترافية في الـ "كونغ فو"... فيديو
يمتلك لاعبو الفنون القتالية مهارات عالية تمنحهم القدرة على التغلب على خصومهم بغض النظر عن حجم أجسادهم. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:15+0000
2022-05-16T15:15+0000
رياضة
الصين
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ويعتمد ذلك على تدريبهم على استخدام تقنيات الفنون القتالية المختلفة التي تركز على مباغتة الخصم وتوجيه ضربات سريعة ودقيقة تستهدف مناطق ضعفه قبل أن يتمكن من التصدي لها.ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفل عمره 5 سنوات خلال أدائه مهارات الـ "كونغ فو" بمقاطعة خنان الصينية.وتقول الصحيفة إن الطفل يدعى سانباو، ويقوم بأداء حركات لعبة الـ "كونغ فو" بمهارة عالية.
الصين
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رياضة, الصين

طفل صيني يؤدي حركات احترافية في الـ "كونغ فو"... فيديو

15:15 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / PRAKASH MATHEMAمجموعة من الشباب يمارسون رياضة كونغ فو في نيبال
مجموعة من الشباب يمارسون رياضة كونغ فو في نيبال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / PRAKASH MATHEMA
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يمتلك لاعبو الفنون القتالية مهارات عالية تمنحهم القدرة على التغلب على خصومهم بغض النظر عن حجم أجسادهم.
ويعتمد ذلك على تدريبهم على استخدام تقنيات الفنون القتالية المختلفة التي تركز على مباغتة الخصم وتوجيه ضربات سريعة ودقيقة تستهدف مناطق ضعفه قبل أن يتمكن من التصدي لها.
ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفل عمره 5 سنوات خلال أدائه مهارات الـ "كونغ فو" بمقاطعة خنان الصينية.
وتقول الصحيفة إن الطفل يدعى سانباو، ويقوم بأداء حركات لعبة الـ "كونغ فو" بمهارة عالية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
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