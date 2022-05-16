https://arabic.sputniknews.com/20220516/عاصفة-غبارية-تودي-بحياة-11-شخصاً-بينهم-7-في-مخيم-للنزوح-شرقي-سوريا-صور--1062315353.html

عاصفة غبارية تودي بحياة 11 شخصاً بينهم 7 في مخيم للنزوح شرقي سوريا... صور

عاصفة غبارية تودي بحياة 11 شخصاً بينهم 7 في مخيم للنزوح شرقي سوريا... صور

أودت العاصفة الغبارية الهوائية الشديدة الذي ضربت محافظات المنطقة الشرقية من سوريا بحياة 11 شخصاً خلال الساعات الماضية بينهم مجموعة من القاطنين في إحدى مخيمات... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T19:08+0000

2022-05-16T19:08+0000

2022-05-16T19:08+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن العاصفة الغبارية الشديدة التي ضربت شرقي سوريا، ليل الأحد- الاثنين 15- 16 مايو/أيار، أدت لمقتل 11 سورياً منهم 7 نازحين بينهم طفلان وامرأة في مخيم أبو خشب الواقع على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور بالإضافة إلى اقتلاع العديد من الخيم بسبب شدة الرياح.وهم مصطفى سلوم الخزام (40 عاما)، والطفل أحمد سلوم الخزام (7 سنوات)، وغسان محمود الطه الحسيني من مدينة دير الزور، ومحمد الحسون الوكاع (60 عاما) من بلدة مظلوم، وعبد الله عواد الهايس من قرية أبريهة، والطفل حمدان أسعد السلوم (4 أشهر) من قرية حوايج ذياب شامية، وشمسه حمادي العسكر من بلدة طابية جزيرة.وتعاني المخيمات الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحيه الموالين له في تنظيم "قسد" من ظروف إنسانية وحياتية صعبة جداً.وتابعت المصادر بأن العاصفة الغبارية الشديدة كانت مصحوبة بالأمطار في بعض المناطق وأدت إلى انعدام الرؤية وقطع العديد من الطرق بسبب قوة الرياح، كما تسببت بوقوع العديد من حوادث السير ،كما أدت لوقوع 4 وفيات في مدينتي دير الزور و الرقة أيضاً.كما تسببت العاصفة الغبارية إلى وقوع أضرار كبيرة في شبكة وابراج نقل الكهرباء في محافظة الحسكة ليل الأحد- الأثنين ما أدى لقطع الكهرباء بشكل تام عن مدنها.وقال مراسل "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر حكومية سورية إنه نتيجة العاصفة الغبارية وبعد الكشف على خطوط التوتر تبين انهيار برج توتر عدد 1 على خط الــ230 ك. ف في قرية خربة التمر 70 كم جنوب غرب مدينة الحسكة ما أدى لقطع الكهرباء بشكل تام عن المحافظة.كما أدت العاصفة إلى انهيار 3 أبراج على خط الــ66 ك. ف الرابط بين عنفات الشدادي الغازية ومحطة تحويل كهرباء الشدادي ما أدى لقطع الكهرباء عن كامل الريف الجنوبي، كما خلفت العاصفة انهيار برج عدد 1 على خط الـ 230 ك.ف الربط بين محطة القامشلي الرئيسية ومحطة تحويل كهرباء البواب بالقرب من ناحية تل براك، بحسب المصدر.يشار أن قلة الأمطار و حالة الجفاف التي ضربت الأراضي الزراعية خلال العام الحالي 2022 وعام 2021، أدت لحدوث تقلبات جوية كبيرة خلال الأشهر الماضية ،كما أدت لحدوث عواصف غبارية شديدة بسبب تعرض الغطاء النباتي و الأشجار إلى القطع الجائر خلال سنوات الحرب.

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